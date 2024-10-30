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Rusya'dan nükleer hamle! Denizaltılardan ateşlendi

Rusya, artan jeopolitik gerilimleri gerekçe göstererek nükleer tatbikat düzenledi. Putin, "nükleer güçlerimizi gerekli yeterlilik seviyesinde tutacağız" dedi. Tatbikatta kıtalararası balistik ve seyir füzeleri kullanıldı.

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Giriş Tarihi :30 Ekim 2024 , 00:05 Güncelleme Tarihi :30 Ekim 2024 , 00:05
Rusya’dan nükleer hamle! Denizaltılardan ateşlendi

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Ukrayna ile uzun süredir savaş halinde olan Rusya, nükleer tatbikat düzenledi.

Rusya Devlet Başkanı Valdimir Putin, Rusya'nın nükleer güçlerini hazır bulundurması gerektiğini söyleyerek, nükleer tatbikat gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin (Fotoğraf: AA)Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin (Fotoğraf: AA)

YENİ BİR SİLAHLANMA YARIŞINA GİRMEYECEĞİZ

Putin, "Artan jeopolitik gerilimler, ortaya çıkan yeni dış tehditler ve riskler göz önüne alındığında, modern ve sürekli kullanıma hazır stratejik güçlere sahip olmak önemlidir. Yeni bir silahlanma yarışına girmeyeceğimizi, ancak nükleer güçlerimizi gerekli yeterlilik seviyesinde tutacağımızı vurguluyorum" mesajını vedi.

Rusya Savunma Bakanı Andrei Belousov, yaptığı açıklamada, tatbikatın amacının "düşmanın nükleer saldırısına karşılık büyük bir nükleer saldırıyı" başlatmak olduğunu belirtti.

Yars kıtalararası balistik füzeleri ile denizaltılardan ateşlendi (Fotoğraf: AA)Yars kıtalararası balistik füzeleri ile denizaltılardan ateşlendi (Fotoğraf: AA)

DENİZALTILARDAN ATEŞLENDİ

Tatbikatta, Yars kıtalararası balistik füzeleri ile denizaltılardan ateşlenen Sineva ve Bulava balistik füzeleri, ayrıca stratejik bombardıman uçaklarından fırlatılan seyir füzeleri kullanıldı.

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