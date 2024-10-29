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Birleşmiş Milletler'den Orta Doğu uyarısı! "Son yılların en tehlikeli kavşağındayız"

Birleşmiş Milletler (BM), Gazze ve Lübnan'daki artan şiddet ve İsrail'in bölgedeki diğer ülkelerle gerginlikleri nedeniyle Orta Doğu'nun son yılların en tehlikeli dönemini yaşadığını duyurdu. BM Orta Doğu Barış Süreci Koordinatörü Tor Wennesland, Gazze'deki insani durumun kötüleştiğine dikkat çekti.

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Giriş Tarihi :29 Ekim 2024 , 19:56 Güncelleme Tarihi :29 Ekim 2024 , 19:56
Birleşmiş Milletler’den Orta Doğu uyarısı! Son yılların en tehlikeli kavşağındayız

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Birleşmiş Milletler (BM), Gazze ve Lübnan'da artan şiddet ile İsrail'in bölgedeki diğer ülkelerle gerginliğine işaret ederek, "Orta Doğu'da son yılların en tehlikeli kavşağındayız." uyarısında bulundu. BM Güvenlik Konseyi'nde Gazze ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki duruma ilişkin açık oturum düzenlendi.

ŞİDDET ARTIŞI VE İNSANİ KRİZ

BM Güvenlik Konseyi'nde gerçekleştirilen açık oturumda, BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland, Gazze'deki korkunç çatışmanın ikinci yılına girdiğini belirtti.
Wennesland, işgal altındaki Filistin topraklarında ve çevresinde şiddetin ciddi oranda arttığını ifade etti.

"ÇÖZÜM BULMA İHTİMALLERİ HIZLICA YOK OLUYOR"

Wennesland, dün İsrail'in Beyt Lahiya'da gerçekleştirdiği saldırıda 25'i çocuk olmak üzere en az 90 Filistinlinin hayatını kaybettiğini veya kaybolduğunu kaydetti.
Bu saldırının İsrail'in Gazze'nin kuzeyine son dönemde düzenlediği ölümcül saldırılardan biri daha olduğuna işaret eden Wennesland, "Sadece korkunç bir insani kabusla değil, aynı zamanda bu ihtilafa sürdürülebilir bir çözüm bulma ihtimallerinin hızlıca yok olmaya başladığı bir durumla karşı karşıyayız." değerlendirmesinde bulundu.

ATEŞKES VE İNSANİ YARDIM ÇAĞRISI

Wennesland, Gazze'ye gerçekleştirdiği ziyarete değinerek, oradaki durumun tahmin edilenden çok daha kötü olduğunu "Gördüklerim, tahmin edilenin çok ötesinde." diyerek belirtti. Gazze Şeridi'nin girişinden Han Yunus'a kadar tamamen yıkılmayan sadece 2 binayı gördüğünü ifade eden Wennesland, ateşkes çağrısını tekrar ederek, insani yardım operasyonlarını geliştirmek için temel değişikliklerin gerekli olduğunu vurguladı.

"TEMEL BİR DEĞİŞİM GEREKLİ"

Gazze Şeridi'nde sivil ölümleri, süregelen yerinden edilmeleri ve gözaltındaki kişilere yönelik muameleyi kınadığını belirten Wennesland, aynı zamanda Gazze'de esirlerin tutulması ve İsrail'e atılan roketleri de kınadığını ifade etti. Wennesland, Gazze'de insani yardım operasyonlarını geliştirmek için "temel bir değişimin gerekli" olduğunu dile getirdi.

"ALARM VERİCİ DÜZEYDE ARTTI"

Gazze'ye odak sürerken işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de durumun kötüleştiği ve şiddetin arttığına dikkati çeken Wennesland, "Gazze'de ihtilafın başlamasından bu yana burada şiddet alarm verici düzeyde arttı ve yoğunlaştı." uyarısını yaptı.

Wennesland, sivillere yönelik her türlü şiddet ve terör faaliyetini kınadığını belirterek, İsrail'e Filistin halkını koruma ve şiddete sebep olanlara hesap sorma çağrısında bulundu.

"TEK ÇÖZÜM SİYASİ ÇÖZÜMDÜR"

İsrail Meclisinin, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) faaliyetlerine son vermeyi hedefleyen yasa tasarısını onaylamasının tek taraflı atılan bir adım olduğunu söyleyen Wennesland, "Bu sadece BM tarafından verilen yetkiyi değil aynı zamanda BM kararları ve uluslararası hukuk uyarınca siyasi çözüm çabalarını baltalıyor ve engellenmeli." dedi.

Wennesland, İsrail'in UNRWA'yı yok etme çabalarından derin endişe duyduğunu ifade ederek, "Gazze'de tek çözüm siyasi çözümdür. İşgali sonlandırma ve iki devletli çözümü sağlamak için bir yol bulunması şart." vurgusunu yaptı.

BARIŞ İÇİN ORTAK ÇABA

Son olarak, İran-İsrail ve Hizbullah-İsrail arasındaki gerginliğin arttığını, Yemen, Irak ve Suriye'den yapılan hava saldırılarının devam ettiğini kaydeden Wennesland, "Hepimizin tüm çabaları gerginliği azaltma ve bölgede barış ve istikrarı sağlamaya odaklanmalı." ifadesini kullandı.

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