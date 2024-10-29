Birleşmiş Milletler'den Orta Doğu uyarısı! "Son yılların en tehlikeli kavşağındayız"

ATEŞKES VE İNSANİ YARDIM ÇAĞRISI Wennesland, Gazze 'ye gerçekleştirdiği ziyarete değinerek, oradaki durumun tahmin edilenden çok daha kötü olduğunu "Gördüklerim, tahmin edilenin çok ötesinde." diyerek belirtti. Gazze Şeridi 'nin girişinden Han Yunus'a kadar tamamen yıkılmayan sadece 2 binayı gördüğünü ifade eden Wennesland, ateşkes çağrısını tekrar ederek, insani yardım operasyonlarını geliştirmek için temel değişikliklerin gerekli olduğunu vurguladı.

Gazze Şeridi 'nde sivil ölümleri, süregelen yerinden edilmeleri ve gözaltındaki kişilere yönelik muameleyi kınadığını belirten Wennesland, aynı zamanda Gazze 'de esirlerin tutulması ve İsrail 'e atılan roketleri de kınadığını ifade etti. Wennesland, Gazze'de insani yardım operasyonlarını geliştirmek için "temel bir değişimin gerekli" olduğunu dile getirdi.

"ALARM VERİCİ DÜZEYDE ARTTI"

Gazze'ye odak sürerken işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de durumun kötüleştiği ve şiddetin arttığına dikkati çeken Wennesland, "Gazze'de ihtilafın başlamasından bu yana burada şiddet alarm verici düzeyde arttı ve yoğunlaştı." uyarısını yaptı.

Wennesland, sivillere yönelik her türlü şiddet ve terör faaliyetini kınadığını belirterek, İsrail'e Filistin halkını koruma ve şiddete sebep olanlara hesap sorma çağrısında bulundu.

"TEK ÇÖZÜM SİYASİ ÇÖZÜMDÜR"

İsrail Meclisinin, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) faaliyetlerine son vermeyi hedefleyen yasa tasarısını onaylamasının tek taraflı atılan bir adım olduğunu söyleyen Wennesland, "Bu sadece BM tarafından verilen yetkiyi değil aynı zamanda BM kararları ve uluslararası hukuk uyarınca siyasi çözüm çabalarını baltalıyor ve engellenmeli." dedi.

Wennesland, İsrail'in UNRWA'yı yok etme çabalarından derin endişe duyduğunu ifade ederek, "Gazze'de tek çözüm siyasi çözümdür. İşgali sonlandırma ve iki devletli çözümü sağlamak için bir yol bulunması şart." vurgusunu yaptı.