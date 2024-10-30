Donald Trump’ın eski danışmanı Steve Bannon tahliye edildi! Kamala Harris’i hedef aldı

ABD Cezaevleri Genel Müdürlüğü sözcülerinden Benjamin O'Cone, 70 yaşındaki Steve Bannon'un 4 aydır Connecticut eyaletindeki cezaevinde bulunduğunu ve tahliye edildiğini açıkladı.

Steve Bannon (Fotoğraf: AA)

Bannon, 6 Ocak 2021'de ABD Kongresi'ne yapılan baskını araştıran Kongre paneline ifade vermeyi reddettiği için "Kongreyi tahkir" suçlamasıyla mahkum edilmişti. Tahliyesinin ardından basın toplantısı düzenleyen Bannon, açıklamalarda bulundu.

"REJİMİN SİYASİ TUTSAĞI OLMAKTAN NİHAYET KURTULDUM"

Bannon, basın toplantısında, "(ABD Adalet Bakanı) Merrick Garland, (Başkan Yardımcısı) Kamala Harris ve (eski Temsilciler Meclisi Başkanı) Nancy Pelosi rejiminin siyasi tutsağı olmaktan nihayet kurtuldum." ifadelerini kullandı.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Ayrıca, 2022'de New York eyaletinde ayrı bir davada "kara para aklama, dolandırıcılık ve komplo" suçlamalarıyla karşılaşan Bannon, bu suçlamaları reddettiğini belirtti.

STEVE BANNON KİMDİR?

Kevin Stephen "Steve" Bannon, 27 Kasım 1953'te doğmuş, Amerikalı bir medya yöneticisi, politik stratejist ve emekli subaydır. Bannon, Donald Trump'ın 2016 ABD Başkanlık seçimlerindeki kampanya yöneticisi olarak dikkat çekti ve Trump'ın başkanlığı döneminin ilk yedi ayında Beyaz Saray'ın baş stratejisti olarak görev yaptı. Daha önce, artık feshedilmiş olan veri analizi firması Cambridge Analytica'nın yönetim kurulunda yer aldı.

Bannon, aşırı sağcı bir medya organı olan Breitbart News'in eski yöneticisidir ve bu platform, alt-sağ olarak bilinen aşırı sağcı görüşlerle sıkı bir ilişki içerisindedir. Bannon, Breitbart'taki görevinden, Trump'ın kampanyasına katılmak için ayrılmıştır. Ancak, Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra, Cumhuriyetçi Parti'nin kurumsal yapısına karşı çıkarak, isyancı adayları desteklemeye başladı. Bannon'un siyasi strateji itibarı, desteklediği Roy Moore'un Alabama'daki 2017 Birleşik Devletler Senatosu seçimlerini kaybetmesiyle sorgulanmaya başladı.

Bannon, "küresel popülist hareketin küresel altyapısı" olma amacını belirtti ve Avrupa'daki aşırı sağ gruplardan oluşan bir ağ oluşturmayı hedefledi. Ağustos 2020'de, We Build the Wall kampanyasıyla bağlantılı olarak posta dolandırıcılığı ve kara para aklama komplosu suçlamalarıyla tutuklandı. Suçsuz olduğunu savunan Bannon, Ocak 2021'de Donald Trump tarafından affedildi. Ancak, Kasım 2020'de Twitter hesabı, Dr. Anthony Fauci ve FBI Direktörü Christopher Wray'in başının kesilmesi gerektiğini önerdikten sonra kalıcı olarak askıya alındı.

Bannon, 6 Ocak 2021'de ABD Kongre Binası'na yapılan baskını araştıran Temsilciler Meclisi komitesinin mahkeme celbine itiraz ettikten sonra, Ekim 2021'de Kongre'ye saygısızlıktan tutuklandı. 12 Kasım 2021'de federal büyük jüri tarafından iki suçlamayla itham edilen Bannon, üç gün sonra yetkililere teslim oldu. Siyasi kariyeri boyunca tartışmaların merkezinde yer alan Bannon, Amerikan siyasetinde etkili bir figür olmaya devam ediyor.