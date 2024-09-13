Rusya’dan NATO’ya açık tehdit! Londra ve Washington tetikte savaş gemileri takipte

Rusya ile İngiltere arasında tansiyon yükseliyor. Rusya, casuslukla suçladığı altı İngiliz diplomatın akreditasyonunu iptal etti.

ABD "ZAMANLAMASI MANİDAR" DEDİ

ABD basını Moskova'nın hamlesinin Beyaz Saray'da ABD Başkanı Joe Biden ile İngiltere Başbakanı Keir Starmer arasında Ukrayna'nın uzun menzilli Batı silahlarını kullanarak Rus hedeflerini vurmasına izin verilip verilmeyeceğinin görüşülmesi beklenirken gelmesine dikkat çekti.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Dışişleri Bakanı David Lammy, Ukrayna ve Gazze'deki çatışmaların çözümüne yönelik görüşmelerde bulunmak üzere Washington'a yaptıkları ziyaret sırasında ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmeden önce Washington'daki İngiliz Büyükelçisinin konutunda.

PUTİN'DEN NATO'YA AÇIK TEHDİT

Putin, yaptığı son açıklamada Ukrayna'nın Batılı füzeleri Rusya'ya ateşlemesi halinde bunun Rusya'nın NATO ile savaşa girdiği anlamına geleceği ve Moskova'nın buna karşılık vereceğine yönelik sert bir uyarıda bulundu.

İNGİLTERE'YE CASUS SUÇLAMASI

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nın Ukrayna'daki "siyasi ve askeri durumun tırmanmasını" koordine ederek Rusya'nın savaşta yenilgisini garanti altına aldığını ve diplomatların "Rusya Federasyonu'nun güvenliğini tehdit ettiğini" söyledi.

İngiliz Dışişleri Bakanlığı, FSB'nin suçlamalarını "tamamen temelsiz" olarak nitelendirdi ve Rusya'nın geçen ay diplomatların akreditasyonunu, "Avrupa genelinde ve İngiltere'de Rus devlet yönlendirmeli faaliyetlerine yanıt olarak" alınan daha önceki İngiliz eylemine misilleme olarak iptal ettiğini söyledi.

Putin perşembe günü verdiği bir röportajda "Bu karar alınırsa NATO ülkelerinin, Avrupa ülkelerinin Ukrayna'daki savaşa doğrudan dahil olmasından başka bir şey ifade etmeyecektir" şeklinde konuştu.

SAVAŞ GEMİLERİ TAKİPTE

İngiltere ile Rusya arasında tansiyon yükselirken Kraliyet Donanması ve RAF'ın gerginliğin arttığı son bir hafta içerisinde Manş Denizi'nden çok sayıda Rus gemisini ve denizaltısını takip ettiği ortaya çıktı.

HMS Iron Duke ve HMS Tyne, son günlerde dört Rus gemisini İngiltere sularında takip ederken RAF jetleri Çarşamba günü bir Rus stratejik bombardıman uçağını engellediği belirtildi.

Donanmanın savaş gemileri, dört geminin Kanal ve Kuzey Denizi'nden geçmesiyle Rusya'nın 'ulusal güvenliği koruma' amaçlı ilerleyişini takip ettiği bildirildi.