Financial Times Başkan Erdoğan’ın ekonomi hamlesini yazdı: New York’a Wall Street çıkarması

İngiliz Financial Times, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yatırımcıları Türkiye'ye çekmek için yeni bir hamle yaptığını yazdı.
İngiliz Financial Times, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yatırımcıları Türkiye'ye çekmek için yeni bir hamle yaptığını yazdı.
NEW YORK'TA BAŞKAN ERDOĞAN PLANI
Başkan Erdoğan'ın eylül ayında New York'ta üst düzey ABD'li iş insanlarıyla bir araya gelmeye hazırlandığına dikkat çeken Financial Times, Başkan'ın en az dört etkinlik planının olduğunu vurguladı.
FINANCIAL TIMES'TAN "GÜÇLÜ LİDER" VURGUSU
Financial Times "Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) ve konuya yakın birkaç kişiye göre, Türkiye'nin güçlü lideri ve destekçilerinden oluşan bir heyet, eylül ayının son haftasında yapılacak BM Genel Kurulu ile aynı zamana denk gelecek şekilde en az dört etkinlikte yatırımcıları ve şirket yöneticilerini ikna etmeye çalışacak." dedi ve Başkan Erdoğan'ın "güçlü liderliğine" dikkat çekti.
23 EYLÜL'DE "YUVARLAK MASA TOPLANTISI"
Başkan Erdoğan'ın ABD'ye yönelik hamlesinin Türkiye'nin ekonomik revizyonunu ile aynı döneme geldiğine dikkat çeken Financial Times, TAIK'in Başkan Erdoğan'ın 23 Eylül'de 20 Fortune 100 ABD şirketinin yöneticisiyle bir yuvarlak masa toplantısı düzenleyeceğini bildirdiğini vurguladı.
WALL STREET BANKALARI DA ORADA OLACAK
İngiliz gazetesine göre katılımcılar arasında Wall Street bankaları JP Morgan ve Goldman Sachs'ın üst düzey yöneticileri de yer alacak.
Goldman'ın bir sonraki gün Manhattan'daki merkezinde "yeni ekonomik programın mimarı olan Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın konuşma yapacağı bir Türk yatırım konferansına ev sahipliği yapacağı" belirtildi.
Financial Times, ayrıca Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar ile Sanayi Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın da TAİK ve Citigroup tarafından düzenlenen görüşmelere ev sahipliği yapacağını belirtti.
TÜRKİYE'DEN EKONOMİ ATAĞI
Başkan Erdoğan'ın geçtiğimiz yıl Tesla ve X'in CEO'su milyarder Elon Musk ile bir araya geldiğini hatırlatan Financial Times, Türkiye'nin BM Genel Kurulu etkinlikleri sırasında da sık sık iş etkinliği düzenlediğini vurguladı.
Financial Times, ayrıca, Başkan Erdoğan'ın ve Bakan Şimşek'in çeşitli önlemlerinin ardından yabancı yatırımcıların Türkiye piyasasına döndüğünü ve değerlendirme kuruluşlarının Türkiye'nin kredi notunu yükselttiğini vurguladı.