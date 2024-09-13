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Financial Times Başkan Erdoğan’ın ekonomi hamlesini yazdı: New York'a Wall Street çıkarması

İngiliz’in gözü Türkiye’nin ekonomi hamlelerinde. Financial Times Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın yatırımcıları Türkiye’ye çekmek için hamle yaptığını belirtti. Başkan Erdoğan’ın “güçlü liderliğine” vurgu yapan Financial Times, 23 Eylül’de Wall Street bankalarıyla yapılacak toplantıya dikkat çekti. İşte, New York’ta yapılacak olan “yuvarlak masa toplantısının” detayları…

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Giriş Tarihi 13 Eylül 2024, 13:22 Güncelleme Tarihi 13 Eylül 2024, 14:01
Financial Times Başkan Erdoğan’ın ekonomi hamlesini yazdı: New York’a Wall Street çıkarması

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İngiliz Financial Times, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yatırımcıları Türkiye'ye çekmek için yeni bir hamle yaptığını yazdı.

Başkan Recep Tayyip ErdoğanBaşkan Recep Tayyip Erdoğan

NEW YORK'TA BAŞKAN ERDOĞAN PLANI

Başkan Erdoğan'ın eylül ayında New York'ta üst düzey ABD'li iş insanlarıyla bir araya gelmeye hazırlandığına dikkat çeken Financial Times, Başkan'ın en az dört etkinlik planının olduğunu vurguladı.

FINANCIAL TIMES'TAN "GÜÇLÜ LİDER" VURGUSU

Financial Times "Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) ve konuya yakın birkaç kişiye göre, Türkiye'nin güçlü lideri ve destekçilerinden oluşan bir heyet, eylül ayının son haftasında yapılacak BM Genel Kurulu ile aynı zamana denk gelecek şekilde en az dört etkinlikte yatırımcıları ve şirket yöneticilerini ikna etmeye çalışacak." dedi ve Başkan Erdoğan'ın "güçlü liderliğine" dikkat çekti.

23 EYLÜL'DE "YUVARLAK MASA TOPLANTISI"

Başkan Erdoğan'ın ABD'ye yönelik hamlesinin Türkiye'nin ekonomik revizyonunu ile aynı döneme geldiğine dikkat çeken Financial Times, TAIK'in Başkan Erdoğan'ın 23 Eylül'de 20 Fortune 100 ABD şirketinin yöneticisiyle bir yuvarlak masa toplantısı düzenleyeceğini bildirdiğini vurguladı.

WALL STREET BANKALARI DA ORADA OLACAK

İngiliz gazetesine göre katılımcılar arasında Wall Street bankaları JP Morgan ve Goldman Sachs'ın üst düzey yöneticileri de yer alacak.

Goldman'ın bir sonraki gün Manhattan'daki merkezinde "yeni ekonomik programın mimarı olan Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın konuşma yapacağı bir Türk yatırım konferansına ev sahipliği yapacağı" belirtildi.

Financial Times, ayrıca Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar ile Sanayi Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın da TAİK ve Citigroup tarafından düzenlenen görüşmelere ev sahipliği yapacağını belirtti.

TÜRKİYE'DEN EKONOMİ ATAĞI

Başkan Erdoğan'ın geçtiğimiz yıl Tesla ve X'in CEO'su milyarder Elon Musk ile bir araya geldiğini hatırlatan Financial Times, Türkiye'nin BM Genel Kurulu etkinlikleri sırasında da sık sık iş etkinliği düzenlediğini vurguladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkevinde Space X CEOsu Elon Musk ile görüştüBaşkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkevinde Space X CEOsu Elon Musk ile görüştü
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkevi'nde Space X CEO'su Elon Musk ile görüştü

Financial Times, ayrıca, Başkan Erdoğan'ın ve Bakan Şimşek'in çeşitli önlemlerinin ardından yabancı yatırımcıların Türkiye piyasasına döndüğünü ve değerlendirme kuruluşlarının Türkiye'nin kredi notunu yükselttiğini vurguladı.

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