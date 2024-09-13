Financial Times Başkan Erdoğan’ın ekonomi hamlesini yazdı: New York’a Wall Street çıkarması

Başkan Erdoğan'ın ABD'ye yönelik hamlesinin Türkiye'nin ekonomik revizyonunu ile aynı döneme geldiğine dikkat çeken Financial Times, TAIK'in Başkan Erdoğan'ın 23 Eylül'de 20 Fortune 100 ABD şirketinin yöneticisiyle bir yuvarlak masa toplantısı düzenleyeceğini bildirdiğini vurguladı.

WALL STREET BANKALARI DA ORADA OLACAK

İngiliz gazetesine göre katılımcılar arasında Wall Street bankaları JP Morgan ve Goldman Sachs'ın üst düzey yöneticileri de yer alacak.

Goldman'ın bir sonraki gün Manhattan'daki merkezinde "yeni ekonomik programın mimarı olan Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın konuşma yapacağı bir Türk yatırım konferansına ev sahipliği yapacağı" belirtildi.

Financial Times, ayrıca Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar ile Sanayi Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın da TAİK ve Citigroup tarafından düzenlenen görüşmelere ev sahipliği yapacağını belirtti.

TÜRKİYE'DEN EKONOMİ ATAĞI

Başkan Erdoğan'ın geçtiğimiz yıl Tesla ve X'in CEO'su milyarder Elon Musk ile bir araya geldiğini hatırlatan Financial Times, Türkiye'nin BM Genel Kurulu etkinlikleri sırasında da sık sık iş etkinliği düzenlediğini vurguladı.

Financial Times, ayrıca, Başkan Erdoğan'ın ve Bakan Şimşek'in çeşitli önlemlerinin ardından yabancı yatırımcıların Türkiye piyasasına döndüğünü ve değerlendirme kuruluşlarının Türkiye'nin kredi notunu yükselttiğini vurguladı.