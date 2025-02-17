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Rusya'dan Google'a 3,8 milyon ruble ceza!

Rusya'da mahkeme, YouTube’daki bir videoya erişimi engellemediği için Google'a 3,8 milyon ruble (yaklaşık 42 bin dolar) para cezası verdi. Google'a daha önce de benzer gerekçeden para cezaları verilmiş, Rusya’da YouTube’a erişim de engellenmişti.

AA AA
Giriş Tarihi :17 Şubat 2025 , 14:15 Güncelleme Tarihi :17 Şubat 2025 , 14:15
Rusya’dan Google’a 3,8 milyon ruble ceza!

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    Rusya'da mahkeme, YouTube'daki bir videoya erişimi engellemediği için Google'a 3,8 milyon ruble (yaklaşık 42 bin dolar) para cezası verdi.

    Google aleyhine açılan dava, başkent Moskova'da görüldü.

    Google (AA)Google (AA)

    YouTube'da Rus askerlerine yönelik "teslim olma yöntemleri" içeren bir videoya erişimin engellenmediği için yasalara uyulmadığına hükmeden mahkeme, Google'a 3,8 milyon ruble para cezası uygulanmasına karar verdi.

    Google'a daha önce de benzer gerekçeden para cezaları verilmiş, Rusya'da YouTube'a erişim de engellenmişti.

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