İran’da 19 yıl sonra bir ilk! Pezeşkiyan Tebriz’de Türkçe şiir okudu kendisini uyaran yetkiliye tepki gösterdi

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan , Tebriz'de katıldığı bir programda ünlü Tebrizli şair Şehriyar'ın "Haydar Baba'ya selam" şiirini okurken töreni düzenleyen yetkililer tarafından uyarıldı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan (AA)

Şiiri okumadan önce Şehriyar'dan iki satır şiir okuyacağını ancak yetkililerin kendisine salonda Türkçe bilmeyenler olduğu için Türkçe konuşmasına karşı çıktığını söyleyen Pezeşkiyan, şu dizeleri okumaya başladı:

"Heyder Baba, igit emek itirmez / Ömür geçer efsus bere bitirmez / Namerd olan ömrü başa yetirmez / Biz de vallah unutmarık sizleri / Görenmesek helal edin bizleri."