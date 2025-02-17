SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

İran'da 19 yıl sonra bir ilk! Pezeşkiyan Tebriz'de Türkçe şiir okudu kendisini uyaran yetkiliye tepki gösterdi

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Tebriz'de katıldığı bir programda Türkçe şiir okurken töreni düzenleyen yetkililer tarafından uyarıldı. İran Cumhurbaşkanı, "Sorun yok, iki Türkçe şiir okumaktan sorun çıkmaz." diyerek gülerken salondakiler Pezeşkiyan'ı alkışladı. Bundan yaklaşık 19 yıl önce İran'ın eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad da Şehriyar'ın şiirini Azerbaycan Türkçesiyle okumuştu.

AA AA
Giriş Tarihi :17 Şubat 2025 , 10:55 Güncelleme Tarihi :17 Şubat 2025 , 10:56
İran’da 19 yıl sonra bir ilk! Pezeşkiyan Tebriz’de Türkçe şiir okudu kendisini uyaran yetkiliye tepki gösterdi

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Tebriz'de katıldığı bir programda ünlü Tebrizli şair Şehriyar'ın "Haydar Baba'ya selam" şiirini okurken töreni düzenleyen yetkililer tarafından uyarıldı.

    Pezeşkiyan Tebriz'de Türkçe şiir okurken yetkili tarafından uyarıldı

    PEZEŞKİYAN'DAN TÜRKÇE ŞİİR

    İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Tebriz Kültür Haftası'nın kapanış töreninde, Şehriyar ismiyle bilinen ünlü Türk şair Muhammed Hüseyin Behçet Tebrizi'nin Azerbaycan Türkçesindeki "Haydar Baba'ya selam" şiirini okudu.

    İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan (AA)İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan (AA)

    Şiiri okumadan önce Şehriyar'dan iki satır şiir okuyacağını ancak yetkililerin kendisine salonda Türkçe bilmeyenler olduğu için Türkçe konuşmasına karşı çıktığını söyleyen Pezeşkiyan, şu dizeleri okumaya başladı:

    "Heyder Baba, igit emek itirmez / Ömür geçer efsus bere bitirmez / Namerd olan ömrü başa yetirmez / Biz de vallah unutmarık sizleri / Görenmesek helal edin bizleri."

    İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan (AA)İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan (AA)

    Şiiri okumaya devam ettiği sırada Pezeşkiyan'ın yanına gelen bir yetkilinin kendisini uyardığı görüldü. Bunun üzerine İran Cumhurbaşkanı, "Sorun yok, iki Türkçe şiir okumaktan sorun çıkmaz." diyerek güldü.

    İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan (AA)İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan (AA)

    Bunun üzerine salonda bulunanlar Pezeşkiyan'ı alkışladı.

    İran'ın eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad (AA)İran'ın eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad (AA)

    19 YIL SONRA YENİDEN

    İran'ın eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad da 2006'da Tebriz'i ziyareti sırasında Şehriyar'ın şiirini okumuştu. Şiirini Azerbaycan Türkçesiyle okuyan Ahmedinejad'a Tebrizliler de eşlik etmişti.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    CHP’nin prematüre ön seçiminde tavşan arayışı! Mansur Yavaş İmamoğlu’na karşı atağa geçti... Peş peşe adaylık paylaşımları
    Başsavcıyı tehdit etti bilirkişiyi hedef gösterdi! İmamoğlu hakkında iddianame tamam: Hapis ve siyasi yasak talebi
    ABD ve Avrupa arasında Ukrayna savaşı! Liderler Paris’te toplanıyor Washington geri ödeme istiyor
    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan Trump açıklaması! Avrupa ve ABD yol ayrımında
    Halk TV’ye yasa dışı ses kaydı soruşturmasında iddianame hazırlandı: Kime kaç yıl hapis isteniyor?
    En-Nesyri için dev talip! Sezon sonu teklif var
    14 gün çalışan öğrenciye 15 bin 162 lira! İŞKUR Gençlik Programı’na rekor başvuru
    Spor yazarları Fenerbahçe - Kasımpaşa maçını değerlendirdi
    İstanbul’a 2. kar dalgası geliyor! Meteoroloji’den 7 ile sarı kodlu alarm: Sibirya soğukları kapıya dayandı!
    Zihniyet aynı isimler farklı | The Economist’ten Türkiye’ye yeni algı operasyonu! TÜSİAD ve Batı medyası aynı sahnede
    All-Star 2025’i Shaquille O’Neal’ın takımı OGs kazandı! Efsane isimden Alperen Şengün’e övgü dolu sözler: Türk Terminatör
    Promosyonda mart fırsatı: Emeklilere ödemeler artacak I Hangi banka ne kadar veriyor?
    Türk siyasetinin Ziya’sı | Bakan Murat Kurum CHP’li Özgür Özel’in yalanlarını Yeşilçam repliğiyle çürüttü
    Sosyetik güzel Ceylan Çapa tercihini Togg’dan yana kullandı!
    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e tepki
    Galatasaray’dan dev hamle! Yazın ilk o gelecek
    MHP Lideri Devlet Bahçeli’den TÜSİAD’a tepki: Sipariş alınmış planlı siyaset mühendisliği
    Türkiye’de ilk Takvim.com.tr gündeme getirdi! CHP’li Hatip Karaaslan itiraf etti: Kurultayda dağıtılan paraların kaynağı Aziz İhsan Aktaş
    Dünya devinden Victor Osimhen bombası! Transfer için geri sayım başladı
    Kim bu Ajlan Tekinkoç? Allah’a, Kur’an-ı Kerim’e ve peygamberlere ısrarla dil uzatıyor | Dün çarşaflıları hedef aldı bugün başörtülüleri