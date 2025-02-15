Rusya’dan gelen Suriye paraları ortaları karıştırdı!

Esad'ın devrilmesinden bu yana Suriye parasının değer kazanıyor olması, ülkede yeterli miktarda yerel para olmadığı endişesi yaratmıştı. Uluslararası yardım kuruluşu MercyCorps raporuna göre pek çok hane, likidite darboğazından dolayı temel ihtiyaç maddelerinin bedelini ödemekte zorluk yaşıyordu.



İşte tam bu sırada Rusya'dan yüklü miktarda Suriye lirası Şam'a gönderildi. İddialara göre Rusya Devlet Başkanı Putin, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile yaptığı görüşmeden sonra devrik lider Beşar Esad'ın uçakla Moskova'ya getirdiği 500 milyar Suriye lirasını aynı uçakla Şam'a gönderdi. Esad ailesinin ülkeden kaçırdığı altınların da Şam ile yapılacak yeni anlaşma ile Suriye Merkez Bankası'na gönderileceği iddia edildi.

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