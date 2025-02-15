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Beyaz Saray’dan 14 Şubat Sevgililer Günü tehdit mesajı! Donald Trump ve Tom Homan’ın fotoğrafıyla paylaştılar

Beyaz Saray 14 Şubat Sevgililer Günü’nde dikkat çeken bir mesaj yayımladı. Beyaz Saray’ın X hesabından yapılan paylaşımda pembe bir tebrik kartının üzerinde Başkan Donald Trump ve ABD Sınır Devriyesi Başkanı Tom Homan’ın fotoğraflarına ile birlikte "Güller kırmızıdır ve menekşeler mavidir. Buraya yasadışı gelirseniz sizi sınır dışı ederiz" ifadelerine yer verildi.

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Giriş Tarihi :15 Şubat 2025 , 09:21 Güncelleme Tarihi :15 Şubat 2025 , 09:21
Beyaz Saray’dan 14 Şubat Sevgililer Günü tehdit mesajı! Donald Trump ve Tom Homan’ın fotoğrafıyla paylaştılar

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    Beyaz Saray 14 Şubat Sevgililer Günü'nde tehdit niteliğinde bir "aşk mektubu" yayımladı.

    Beyaz Saray'ın resmi sosyal medya hesabından paylaşılan pembe kartta, "Güller kırmızıdır ve menekşeler mavidir. Buraya yasadışı gelirseniz sizi sınır dışı ederiz" ifadeleri yer aldı.

    Beyaz Saray'da 14 Şubat paylaşımı, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüBeyaz Saray'da 14 Şubat paylaşımı, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

    BEYAZ SARAY'DAN TEHDİTLİ SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJI

    Fotoğrafta ayrıca kalpler ve Başkan Donald Trump ile ABD Sınır Devriyesi Başkanı Tom Homan'ın asık suratlı hallerinin fotoğrafları da yer aldı.

    Beyaz Saray'da 14 Şubat paylaşımı, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüBeyaz Saray'da 14 Şubat paylaşımı, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

    TRUMP İLE PAPA ARASINDA "SINIR DIŞI" KRİZ

    Papa Francis bu hafta Trump'ın çok sayıda göçmeni sınır dışı etme niyetini kınadı ve bu politikayı "onların onurunu etkileyen büyük bir kriz" olarak nitelendirmişti. Homan ise Papa'ya "Katolik Kilisesi'ne odaklanın ve sınırlarımıza dikkat edelim" dedi.

    Trump'ın ilk döneminde Papa, göçmenlerin ülkeye girişini engellemek üzere sınır duvarı inşa edenlerin "Hristiyan olmadıklarını" söylemişti.

    Papa Francis, Takvim Fotoğraf ArşiviPapa Francis, Takvim Fotoğraf Arşivi

    SINIR DEVRİYESİNE TUTUKLAMALAR YETMİYOR

    Homan'ın sınır dışı ve tutuklama sayısının düşüklüğünden rahatsız olduğu ve bunu sürekli dile getirdiği belirtiliyor.

    Trump'ın 20 Ocak'taki yemin töreninin ardından ABD Gümrük ve Sınır Koruma Kurumu'nun, göçmenlerin ülkeye yasal yollardan girmesini sağlayan CBP One uygulamasının iptal edildiğini açıklaması dikkat çekti.

    ABD Sınır Devriyesi Başkanı Tom Homan, ReutersABD Sınır Devriyesi Başkanı Tom Homan, Reuters

    8 BİNDEN FAZLA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Trump, göreve başlama konuşmasında kaçak göçmenleri "suçlular" olarak niteledi ve güvenliği artırmak amacıyla ABD'nin güney sınırına askeri güç göndereceğini duyurdu.

    Geçtiğimiz hafta basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Beyaz Saray Basın Sekreteri Karoline Leavitt, Trump'ın göreve geldiği 20 Ocak'tan bu yana 8.000'den fazla insanın ABD'de yasa dışı barındıkları gerekçesiyle gözaltına alındığını duyurdu.

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