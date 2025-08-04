Rusya 'nın Ukrayna 'dan ele geçirdiği Donetsk 'te, yıkılan Donetsk Havalimanı'nın bulunduğu bölgede Shahed ve Gerbera tipi uzaktan kumandalı insansız hava araçlarının konuşlandırılması için altyapı çalışmaları aktif olarak sürdürdüğü iddia edildi.

Uydu görüntülerine göre aynı zamanda, operasyonel hazırlık için kapsamlı bir yaklaşımı yansıtan manuel kontrol istasyonları ve savaş birimlerinin indirilmesi için alanlar düzenleniyor. Ayrıca karşı kuvvetleri yanıltmak ve gözetleme yeteneklerini geliştirmek için sahte mevziler ve hava gözlem noktaları kuruluyor.

Hasar gören "yeni" terminalin yakınında, bu insansız hava araçları için kapalı depolama platformları inşa ediliyor. Bunun da önemli hazırlık çalışmalarının yapıldığını gösterdiği iddia ediliyor.

Donetsk, Fotoğraf Defence Express'ten alınmıştır

İHA'LAR İÇİN ÖZEL PİST

Ukrayna basınına göre Rusya İHA'ların yeniden yükleme veya teknik bakım için hızlı bir şekilde fırlatılıp indirilmesini sağlayacak bir pistin hazırlanmasına özel önem veriyor. Bu durum, söz konusu İHA'ların muharebe sahasında düzenli ve geniş çaplı kullanımına yönelik planların varlığını gösteriyor.

Mevcut bilgilere göre, Shahed ve Gerbera İHA'lar yalnızca kamikaze İHA'lar olarak değil, aynı zamanda güvenlik nedeniyle açıklanmayan diğer operasyonel senaryolar için de tasarlanmıştır. Bu durum, bu sistemlerin geniş bir taktiksel çok yönlülüğe sahip olduğunu göstermektedir.

Ayrıca, Shahed İHA'larının roket tahrikli modifikasyonlarının kullanılması bekleniyor; bu sayede İHA'ların hızı, menzili ve manevra kabiliyeti önemli ölçüde artırılabilir ve düşman hava savunma sistemleri için daha da zorlu hale getirilebilir.

OPERASYON BÖLGESİ DONETSK

Şu anda, bu İHA'ların operasyon bölgesi Donetsk bölgesinde yoğunlaşıyor. Bu, geliştirilen altyapının, stratejik öneme sahip bu bölgedeki taarruz ve savunma operasyonlarını desteklemeyi amaçladığı anlamına gelmektedir.