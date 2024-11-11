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Rusya Dış İstihbarat Servisi, ABD'nin Ukrayna'da Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i değiştirmek için gelecek yıl başkanlık seçimi düzenlemeyi planladığını iddia ederek, gelecek yıl içerisinde de ABD yanlısı yeni bir parti kurulacağını ileri sürdü.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy (Reuters) "ZELENSKİY'İ ORTADAN KALDIRMAYA ÇALIŞIYOR" SVR'den yapılan açıklamada, ABD'nin Ukrayna'ya yönelik eylemleri değerlendirildi. ABD'nin, Ukrayna'da Devlet Başkanı Zelenskiy'i değiştirmeyi planladığı iddia edilen açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna yönetimini değiştirme seçenekleri üzerinde çalışıyor. Washington, Zelenskiy'i ortadan kaldırmak için meşru yollara başvurarak, gelecek yıl Ukrayna'da devlet başkanı ve parlamento seçimlerini düzenleme seçeneğini değerlendiriyor. Seçimdeki adaylar ise ABD tarafından istişare edilerek belirlenecek." ifadelerine yer verildi.