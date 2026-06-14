Putin-Trump arasında 1 saatlik sürpriz görüşme: Masada İran ve Ukrayna var

Putin ile Trump, ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner'in en kısa zamanda Rusya'yı ziyaret edeceği konusunda mutabık kaldı.

Trump, Ukrayna'daki çatışmaların durdurulması gerektiğini vurgulayarak Kiev ve Avrupalı ülkeleri ikna etmeye hazır olduğunu ve bunu G7 Zirvesi'nde yapacağını söyledi.

Trump görüşmede, ABD ile İran arasında hazırlanan anlaşmaya yakın olduklarını ve Pakistanlı ve Katarlı arabulucuların desteğiyle sonuç alındığını belirtti.

Trump, anlaşmaya giden yolun dikenli olduğunu, bu süreçte çok engelin bulunduğunu, bu engellerin sadece İran yönetiminden kaynaklanmadığını, neticede Amerikalı müzakerecilerin girişimlerinin, Pakistanlı ve Katarlı arabulucuların desteğiyle sonuç verdiğini söyledi."

"Görüşmede, ABD ile İran arasında hazırlanan memorandumla ilgili durum ele alındı. Trump, İran'la anlaşmaya yakın olduklarını ve yapılan müzakere sonuçlarının bugün bildirileceğini umduğunu dile getirdi.

İki başkanın telefon görüşmesinde, uluslararası durumu ve Rus-Amerikan ilişkilerini ele aldıklarını ifade eden Uşakov, şunları kaydetti:

Görüşmenin yaklaşık 1 saat sürdüğünü ve "samimi" olduğunu aktaran Uşakov, Putin'in, Trump'ın 80. yaşını kutladığını, Trump'ın da Putin'i 12 Haziran'da kutlanan Rusya Günü için tebrik ettiğini söyledi.

Trump'ın Rusya'ya bu konuya ilgi göstermesinden ve yapıcı çözümlerin sağlanmasına yönelik tekliflerde bulunmasından dolayı minnettar olduğunu dile getirdiğini aktaran Uşakov, Rus tarafının İran konusundaki gelişmeleri memnun edici bulduğunu ve bu konuda ileride de çalışmaya hazır olduğunu vurguladığını belirtti.

"TRUMP, ÇATIŞMALARIN DURDURULMASI GEREKTİĞİNİ TEKRAR VURGULADI"

Uşakov, Putin-Trump görüşmesinde, Ukrayna'daki durumun da ele alındığı bilgisini paylaşarak, şu ifadeleri kullandı:

"Trump, çatışmaların durdurulması gerektiğini tekrar vurgulayarak, bu konuda Kiev ile Avrupalı ülkeleri ikna etmeye hazır olduğunu ve bunu yakında düzenlenecek G7 Zirvesi kapsamındaki temaslarında yapacağını söyledi. Trump ayrıca, çatışmaların mümkün olan en kısa sürede sonlandırması durumunda, bunun Rus-Amerikan ilişkilerinin inşa edilmesine yol açacağını belirtti."