İsviçre halkı ülkenin nüfusunu 10 milyonda sabitlemek için sandık başında
İsviçre’de seçmenler, ülke nüfusunun 2050 yılından itibaren 10 milyonla sınırlandırılmasını öngören tarihi tasarı için sandık başına gitti. Sağcı İsviçre Halk Partisinin desteklediği ve halkı ikiye bölen referandumda anketler başa baş bir mücadeleye işaret ederken, kabul edilmesi durumunda ülkenin göç politikaları ve AB ile ilişkileri tamamen değişebilir.
Hızlı Özet Göster
- İsviçre'de vatandaşlar, ülke nüfusunun 2050'den itibaren 10 milyonla sınırlandırılmasını öngören girişim için referandumda oy kullandı.
- Sağcı İsviçre Halk Partisinin desteklediği girişime karşı çıkanlar yüzde 52, destekleyenler yüzde 45 oranında görünüyor.
- Nüfusun 2050 öncesi 9,5 milyonu geçmesi halinde Federal Konsey ve Parlamento özellikle iltica ve aile birleşimi alanında önlemler alacak.
- İsviçre hükümeti ve parlamentonun çoğunluğu, nüfus artışını sınırlamayı amaçlayan girişime karşı çıkıyor.
- Referandum kampanyası sürecinde konut kiraları, yabancı iş gücü, kamu hizmetleri ve AB ile ilişkiler tartışmanın ana başlıkları oldu.
İsviçre'de seçmenler, ülke nüfusunun 2050'den itibaren 10 milyonla sınırlandırılmasını öngören tartışmalı girişim için sandık başına gitti. AA'nın aktardığına göre oylama, göçten kiralara, kamu hizmetlerinden AB ile ilişkilere kadar birçok başlıkta ülkeyi ikiye böldü.
OY VERME İŞLEMİ 12.00'DE SONA ERECEK
İsviçre'de vatandaşlar, sağcı İsviçre Halk Partisinin desteklediği "10 Milyonluk İsviçre'ye Hayır" önerisi için oy kullanıyor.
Yerel saatle 10.00'da başlayan oy verme işlemi 12.00'de tamamlanacak. Seçmenlerin çoğunluğu ise tercihini daha önce posta yoluyla yaptı.
İlk tahminlerin öğleden sonra, nihai sonuçların ise akşam saatlerinde açıklanması bekleniyor.
ANKETLER SEÇMENİN İKİYE BÖLÜNDÜĞÜNÜ GÖSTERDİ
Ülkede uzun süredir tartışılan girişim, son anketlere de yansıdı. Oylama öncesi tabloya göre girişime karşı çıkanlar az farkla önde görünüyor.
|Görüş
|Oran
|Girişime karşı çıkanlar
|Yüzde 52
|Girişimi destekleyenler
|Yüzde 45
|Kararsızlar
|Yüzde 3
NÜFUS 9,5 MİLYONU AŞARSA YENİ ADIMLAR ATILACAK
Öneriye göre İsviçre'nin daimi ikamet eden nüfusunun 2050'den itibaren 10 milyonu aşmaması hedefleniyor. Ülke nüfusunun şu anda yaklaşık 9,1 milyon olduğu biliniyor.
Nüfusun 2050'den önce 9,5 milyonu geçmesi halinde Federal Konsey ve Parlamento devreye girecek. Bu durumda özellikle iltica ve aile birleşimi alanında sınırı korumaya yönelik önlemler alınması gerekecek.
Girişim metnine göre İsviçre, nüfus artışını teşvik ettiği değerlendirilen bazı uluslararası anlaşmaları da yeniden müzakere etmek zorunda kalabilecek.
KİRA, GÖÇ VE KAMU HİZMETLERİ TARTIŞMANIN MERKEZİNDE
Referandum kampanyası boyunca konu yalnızca nüfus sayısıyla sınırlı kalmadı. İsviçre'de yaşam maliyeti, yabancı iş gücü ve kamu hizmetleri de tartışmanın ana başlıkları arasına girdi.
Kampanya sürecinde öne çıkan başlıklar şöyle:
- Konut kiraları
- Yabancı iş gücü
- Nüfus yoğunluğu
- Kamu hizmetlerinden yararlanma
- Yaşam standartlarının korunması
- AB ile ilişkiler
Girişimi destekleyenler, hızlı nüfus artışının altyapıyı zorladığını ve kira fiyatlarını artırdığını savunuyor. Onlara göre öneri, göçü kontrol altına almak için gerekli bir adım.
HÜKÜMET VE PARLAMENTO GİRİŞİME KARŞI ÇIKIYOR
İsviçre hükümeti ve parlamentonun çoğunluğu, nüfus artışını sınırlamayı amaçlayan girişime karşı çıkıyor. Buna rağmen seçmenlerin önüne ayrı bir karşı öneri sunulmadı.
Karşı çıkanlara göre bu düzenleme, mevcut sorunları çözmek yerine yeni problemler doğurabilir. Bu nedenle sandıktan çıkacak sonuç, İsviçre'nin göç politikası ve Avrupa Birliği ile ilişkileri açısından yakından izleniyor.