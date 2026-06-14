İsviçre halkı ülkenin nüfusunu 10 milyonda sabitlemek için sandık başında

Referandum kampanyası sürecinde konut kiraları, yabancı iş gücü, kamu hizmetleri ve AB ile ilişkiler tartışmanın ana başlıkları oldu.

Nüfusun 2050 öncesi 9,5 milyonu geçmesi halinde Federal Konsey ve Parlamento özellikle iltica ve aile birleşimi alanında önlemler alacak.

İsviçre'de vatandaşlar, ülke nüfusunun 2050'den itibaren 10 milyonla sınırlandırılmasını öngören girişim için referandumda oy kullandı.

İsviçre'de seçmenler, ülke nüfusunun 2050'den itibaren 10 milyonla sınırlandırılmasını öngören tartışmalı girişim için sandık başına gitti. AA'nın aktardığına göre oylama, göçten kiralara, kamu hizmetlerinden AB ile ilişkilere kadar birçok başlıkta ülkeyi ikiye böldü.

Yerel saatle 10.00'da başlayan oy verme işlemi 12.00'de tamamlanacak. Seçmenlerin çoğunluğu ise tercihini daha önce posta yoluyla yaptı.

Tartışmanın merkezinde kira fiyatları, göç ve kamu hizmetleri bulunuyor. (Haberde yer alan görseller AA ve takvim.com.tr grafik servisine aittir)

Öneri kabul edilirse nüfus 9,5 milyonu aşınca önlemler gündeme gelecek.

ANKETLER SEÇMENİN İKİYE BÖLÜNDÜĞÜNÜ GÖSTERDİ

Ülkede uzun süredir tartışılan girişim, son anketlere de yansıdı. Oylama öncesi tabloya göre girişime karşı çıkanlar az farkla önde görünüyor.

Görüş Oran Girişime karşı çıkanlar Yüzde 52 Girişimi destekleyenler Yüzde 45 Kararsızlar Yüzde 3

NÜFUS 9,5 MİLYONU AŞARSA YENİ ADIMLAR ATILACAK

Öneriye göre İsviçre'nin daimi ikamet eden nüfusunun 2050'den itibaren 10 milyonu aşmaması hedefleniyor. Ülke nüfusunun şu anda yaklaşık 9,1 milyon olduğu biliniyor.

Nüfusun 2050'den önce 9,5 milyonu geçmesi halinde Federal Konsey ve Parlamento devreye girecek. Bu durumda özellikle iltica ve aile birleşimi alanında sınırı korumaya yönelik önlemler alınması gerekecek.

Girişim metnine göre İsviçre, nüfus artışını teşvik ettiği değerlendirilen bazı uluslararası anlaşmaları da yeniden müzakere etmek zorunda kalabilecek.