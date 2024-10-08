Rusya’dan Antalya’ya 80 milyon avroluk mal kavgası!

Dünyanın pek çok ülkesinde şubeleri bulunan Crowne Plaza Otel 'in Antalya/Konyaaltı şubesi 80 milyon avroluk mal kavgası ile gündeme damga vurdu.

Sabah'tan Yusuf Özdemir'in haberine göre Crowne Plaza Otel 'in Antalya/Konyaaltı şubesinin sahibi olan Rus vatandaşı Arbi Alaudinov ile eski eşi ve oğlu arasında çıkan 80 milyon avroluk mal kavgası yargıya taşındı.

İKİ TARAF İKİ FARKLI İDDİA

Arbi Alaudınov, eski eşi ve oğlunun kendisine tuzak kurup hakkında hakaret ve tehdit suçlamasıyla şikayette bulunduğunu, kendisini bu şekilde sınır dışı ettirildiğini ve bu yolla şirketi tamamen ele geçirmeye çalıştıklarını belirtti.

Alaudınov'un eski eşi ve oğlu ise Arbi'nin resmi nikahlı olmadığı yeni eşine bedelsiz olarak yüzde 45'lik hisse devri gerçekleştirdiğini, tüm hisseleri yeni eşine devredip Arbi'nin bu yolla mal kaçırmaya çalıştığını belirtti.

Eski eş Alla Alaoudı Sabah