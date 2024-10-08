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Rusya’dan Antalya’ya 80 milyon avroluk mal kavgası!

Dünyaca ünlü Crowne Plaza Otel’in Antalya/Konyaaltı şubesi 80 milyon avroluk mal kavgası ile gündeme oturdu. Otelin hisselerinin yüzde 95’ine sahip olan Rus vatandaşı Arbi Alaudınov, eski eşi Alla Alaoudı ile oğlu Akhmed Alaudınov’un sahte evraklarla hisseleri ele geçirdiğini iddia etti ve suç duyurusunda bulundu.

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Giriş Tarihi :08 Ekim 2024 , 09:59 Güncelleme Tarihi :08 Ekim 2024 , 10:20
Rusya’dan Antalya’ya 80 milyon avroluk mal kavgası!

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Dünyanın pek çok ülkesinde şubeleri bulunan Crowne Plaza Otel'in Antalya/Konyaaltı şubesi 80 milyon avroluk mal kavgası ile gündeme damga vurdu.

Crowne Otel, Antalya/ Konyaaltı, SabahCrowne Otel, Antalya/ Konyaaltı, Sabah

80 MİLYON AVROLUK MAL KAVGASI

Sabah'tan Yusuf Özdemir'in haberine göre Crowne Plaza Otel'in Antalya/Konyaaltı şubesinin sahibi olan Rus vatandaşı Arbi Alaudinov ile eski eşi ve oğlu arasında çıkan 80 milyon avroluk mal kavgası yargıya taşındı.

Arbi Alaudinov, SabahArbi Alaudinov, Sabah

İKİ TARAF İKİ FARKLI İDDİA

Arbi Alaudınov, eski eşi ve oğlunun kendisine tuzak kurup hakkında hakaret ve tehdit suçlamasıyla şikayette bulunduğunu, kendisini bu şekilde sınır dışı ettirildiğini ve bu yolla şirketi tamamen ele geçirmeye çalıştıklarını belirtti.

Alaudınov'un eski eşi ve oğlu ise Arbi'nin resmi nikahlı olmadığı yeni eşine bedelsiz olarak yüzde 45'lik hisse devri gerçekleştirdiğini, tüm hisseleri yeni eşine devredip Arbi'nin bu yolla mal kaçırmaya çalıştığını belirtti.

Eski eş Alla Alaoudı SabahEski eş Alla Alaoudı Sabah

Hisselerinin sahte genel kurul kararı ile elinden alınmaya çalışıldığını ve tuzakla sınır dışı ettirildiğini ifade eden iş insanı Arbi Alaudınov, şikayet beyanında şu ifadeleri kullandı:

Ben dünyanın farklı yerlerinde yatırımları olan bir iş adamıyım. 2005 yılında bu oteli inşa ettim.

Şu anki hanımım Medina ile hisselerin yüzde 95'ine sahibiz. Çeçen kültür yapımız gereği kendisine sahip çıkıp geçimlerini sağlamak için eski eşim Alla'nın oğlu Akhmed'e otelin yüzde 5'lik hissesini verdim. Kendini yabancı hissetmemesi için de şirkete yönetim kurulu başkanı olarak atadım.

SAHTE GENEL KURUL SAHTE EVRAK

Eski eşim Alla ile Akhmed, benim onayım ve bilgim olmadan sahte bir genel kurul yaparak sahte evrak ve imzalar kullanarak hisseleri elimden almaya çalıştılar. Yapılan sahte genel kurul ile tüm hisselerim elimden alındı. Şirketin karar defteri incelendiğinde böyle bir hisse devri tarafımca yapılmadığı görülecektir.

Akhmed Alaoudımov, SabahAkhmed Alaoudımov, Sabah

"TÜM HİSSELERİ ELE GEÇİRMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Eski eşi ve oğlunun kendisine tuzak kurup sınır dışı ettirdiğini söyleyen Arbi Alaudınov şöyle konuştu:

Yapılan hukuksuz hisse gaspı mahkemece tespit edileceğini anlayan Ala ve Akhmed, bana tuzak kurarak beni sınır dışı ettirdiler.

Yaşananları öğrenmemin ardından Akhmed hakkımda hakaret ve tehdit suçlamasında bulundu. Vatandaşlığım olmadığından sınır dışı edildim. Bu yolla, şirketin tüm hisselerini ele geçirmeye çalışıyorlar.

BOŞANMA DAVASI DEVAM EDİYOR

Alla Alaoudı ile oğlu Akhmed Alaudınov ise Arbi Alaudınov'un mal kaçırmaya çalıştıklarını söyleyerek kendilerini savundu. Müvekkileri aracılığıyla savunmada bulunan anne oğul şöyle konuştu:

Arbi, 80 milyon euro bedele sahip şirketi bizden kaçırarak devretmeye çalışmaktadır. Aramızda halan devam eden bir boşanma davası bulunmaktadır.

Şirketin yüzde 45'lik hissesini eşim dediği Medina Kayhkarova'ya bedelsiz olarak elden çıkarmıştır. Biz bu satışa karşı çıktık. Akhmed babasının fiziki şiddetine maruz kaldı. Arbi Alaudınov'un kısıtlanmasını ve şirketin ticari faaliyetlerini takip eden oğlu Akhmed Alaudınov'un vasi olarak atanmasını talep ediyoruz.

Crowne Otel, Antalya/ Konyaaltı, SabahCrowne Otel, Antalya/ Konyaaltı, Sabah

KAYYUMDAN RAPOR

İş insanı Arbi'nin şikayeti üzerine açılan davada, mahkemenin görevlendirdiği kayyum, şirket defterlerinde inceleme yaptı. Kayumun mahkemeye sunduğu raporda Arbi Alaudınov'un hisselerinin resmi olarak devredildiğine dair tarafına teşvik edici bir belge iletilemediğini belirtildi.

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