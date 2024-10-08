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Interpol kimlikleri tespit edilemeyen 46 kadın cinayeti için kamuoyundan yardım istedi

Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol), kimlikleri belirlenemeyen 46 kadın cinayetinin açığa kavuşturulması için kamuoyundan iş birliği talep etti. Açıklamada, Öldürülen kadınların uluslararası düzeydeki çeşitli cinayet ve insan ticareti vakalarıyla bağlantılı olduğu ifade edildi.

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Giriş Tarihi :08 Ekim 2024 , 11:01 Güncelleme Tarihi :08 Ekim 2024 , 11:01
Interpol kimlikleri tespit edilemeyen 46 kadın cinayeti için kamuoyundan yardım istedi

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Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) yıllar önce Avrupa genelinde öldürülen 46 kimliği belirsiz kadın cinayetinin çözülmesi için kamuoyundan yardım talebinde bulundu. Açıklamada, "Bu çağrı, faili meçhul vakaların çözülmesinde halkın katılımının ve uluslararası iş birliğinin önemini vurgulamaktadır. Bu sayede daha fazla kadının kimliğinin belirlenebilmesi ve cinayetin tespit edilmesi halinde adaletin yerini bulması için önemli ipuçlarının elde edilebileceğine dair umut vermektedir" denildi.

'BUNU TEK BAŞIMIZA YAPAMAYIZ'

Interpol, 'Kimliğimi Tespit Et Operasyonu' internet sitesi aracılığı ile kimliği belirlenen kadınlar hakkında bilgi alınabileceğini vurgulayarak, "Kimliğimi Tespit Et kampanyasındaki amacımız çok basit. Ölen kadınların kimliklerini tespit etmek, ailelere cevap vermek ve mağdurlara adalet sağlamak istiyoruz. Ancak bunu tek başımıza yapamayız. Bu nedenle bu çabamızda bize katılmaları için halka çağrıda bulunuyoruz. Onların yardımı fark yaratabilir. En küçük bir bilgi bile bu faili meçhul vakaların çözülmesinde hayati önem taşıyabilir. İster bir anı, ister bir ihbar ya da paylaşılan bir hikaye olsun, en küçük ayrıntı gerçeğin ortaya çıkmasına yardımcı olabilir. Halk, bir ismin, bir geçmişin kilidini açmanın ve gecikmiş adaleti sağlamanın anahtarı olabilir" açıklamasında bulundu.



Kaynak: DHA

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