Rusya’dan ABD’ye tehdit gibi söylem! Putin yönetimi ABD’yi sorumlu tuttu ve ’Karşılıksız kalmayacak’ dedi

'BU MÜDAHALE SONUÇSUZ KALMAYACAK'
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi'nden bir sözcü BBC'ye: "Ukrayna kendi hedefleme kararlarını veriyor ve kendi askeri operasyonlarını yürütüyor." şeklinde konuştu.
Ancak Bay Peskov Pazartesi günü Moskova'da gazetecilere verdiği demeçte, "ABD'nin müdahalesinin, Rus sivillerin öldürülmesiyle sonuçlanan doğrudan müdahalenin sonuçsuz olamayacağını" söyleyerek "Bunların ne olacağını zaman gösterecek" diye de ekledi.
''ŞÜPHESİZ ABD'NİN PARMAĞI VAR''
Rusya Dışişleri Bakanlığı Pazartesi günü ABD Büyükelçisi Lynne Tracy'yi çağırırken, Bay Lavrov saldırıda ABD'nin parmağının "şüphesiz" olduğunu iddia etti.
Moskova, meşru askeri hedefler olduklarını iddia ederek Ukrayna'ya silah sağlayan ülkeleri hedef almakla defalarca tehdit etti.
Bu ayın başlarında Sayın Putin, uluslararası haber ajanslarıyla yaptığı toplantıda Ukrayna'yı silahlandıran ülkeleri hedef alacağını açıklamıştı.
"Eğer birileri bu tür silahların bir savaş bölgesine tedarik edilmesinin, topraklarımıza saldırmanın ve bize sorun yaratmanın mümkün olduğunu düşünüyorsa, neden bizim de dünyanın saldırıların gerçekleşeceği bölgelerine aynı sınıftaki silahları tedarik etme hakkımız olmasın? bu (Batılı) ülkelerin hassas tesislerine mi?"
ÖRTBAS ETMEYE ÇALIŞILIYOR
Ukraynalı yetkililer saldırıyı savunarak Kırım'ı meşru bir hedef olarak nitelendirdi.
Başkan Volodymyr Zelensky'nin baş yardımcılarından Mykhailo Podolyak, yarımadanın aslında "büyük bir askeri kamp" olduğunu ve burada "yüzlerce doğrudan askeri hedefin bulunduğunu ve Rusların bunu alaycı bir şekilde saklamaya ve kendi sivilleriyle örtbas etmeye çalıştığını" söyledi. .
BM'nin Ukrayna'daki insan hakları izleme misyonu, Rusya'nın Şubat 2022'deki işgalinden bu yana en az 10.000 sivilin öldürüldüğünü söylese de yetkililer, gerçek rakamın çok daha yüksek olabileceğini söylüyor.