Rusya’dan ABD’ye tehdit gibi söylem! Putin yönetimi ABD’yi sorumlu tuttu ve ’Karşılıksız kalmayacak’ dedi

Rusya, Ukrayna'nın Pazar günü işgal altındaki Kırım'da bulunan Sevastopol'a düzenlediği füze saldırısında ABD'yi suçladı ve yetkililerin iki çocuk da dahil olmak üzere dört kişiyi öldürdüğünü söylediği saldırının "sonuçlarının" olacağını söyledi.

'ABD'Lİ UZMANLAR PROGRAMLIYOR'

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın kullandığı füzelerin ABD tarafından sağlanan ATACMS füzeleri olduğunu söyledi ve bunların ABD'li uzmanlar tarafından programlandığını iddia etti. Füze enkazının yakındaki bir sahile düştüğü saldırıda yaklaşık 150 kişi daha yaralandı.