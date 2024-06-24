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Rusya'dan ABD'ye tehdit gibi söylem! Putin yönetimi ABD'yi sorumlu tuttu ve 'Karşılıksız kalmayacak' dedi

Rusya, Ukrayna'nın Pazar günü işgal altındaki Kırım'da bulunan Sevastopol'a düzenlediği füze saldırısına yönelik olarak Amerika Birleşik Devletleri'ni suçladı ve söz konusu saldırının "sonuçlarının" olacağını söyledi. Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, saldırının ertesi günü Moskova'da gazetecilere verdiği demeçte, "ABD'nin, Rus sivillerin öldürülmesiyle sonuçlanan doğrudan müdahalenin sonuçsuz olamayacağını" ifade etti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da saldırıda ABD'nin parmağının "şüphesiz" olduğunu iddia etti.

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Giriş Tarihi 24 Haziran 2024, 22:02 Güncelleme 24 Haziran 2024, 22:34
Rusya’dan ABD’ye tehdit gibi söylem! Putin yönetimi ABD’yi sorumlu tuttu ve ’Karşılıksız kalmayacak’ dedi

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Rusya, Ukrayna'nın Pazar günü işgal altındaki Kırım'da bulunan Sevastopol'a düzenlediği füze saldırısında ABD'yi suçladı ve yetkililerin iki çocuk da dahil olmak üzere dört kişiyi öldürdüğünü söylediği saldırının "sonuçlarının" olacağını söyledi.

'ABD'Lİ UZMANLAR PROGRAMLIYOR'

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın kullandığı füzelerin ABD tarafından sağlanan ATACMS füzeleri olduğunu söyledi ve bunların ABD'li uzmanlar tarafından programlandığını iddia etti. Füze enkazının yakındaki bir sahile düştüğü saldırıda yaklaşık 150 kişi daha yaralandı.

PESKOV, PUTİN'E DİKKAT ÇEKTİ

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov saldırıyı "barbarca" olarak nitelendirdi ve ABD'yi "Rus çocuklarını öldürmekle" suçladı.

Geçtiğimiz günlerde Ukrayna'ya silah sağlayan ülkeleri hedef alma sözü veren Başkan Vladimir Putin'in yorumlarına dikkat çekti.

Moskova, Pazar günkü ölüm ve yaralanmaların, Kırım'daki hava savunmasının Ukrayna kuvvetleri tarafından fırlatılan misket bombası yüklü beş füzeyi önlemesinin ardından düşen enkazlardan kaynaklandığını söyledi.

Rus devlet televizyonunda yayınlanan görüntülerde, Uçkuyevka bölgesindeki sahilde insanların düşen enkazdan kaçtığı ve bazı yaralıların şezlonglarla taşındığı kaos görülüyordu.

'AMERİKAN UYDULARI YÖNLENDİRİYOR'

Rusya savunma bakanlığı Pazar günü tüm ATACMS füzelerinin ABD'li uzmanlar tarafından programlandığını ve Amerikan uyduları tarafından yönlendirildiğini iddia etti.

Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov Pazartesi günü Minsk'te yaptığı toplantıda bu iddiayı yineledi ve sistemin "uydu yetenekleri de dahil olmak üzere Amerikan ordusunun doğrudan katılımı olmadan kullanılamayacağını" söyledi.

ABD bir yılı aşkın süredir Ukrayna'ya ATACMS füzeleri sağlıyor. Üretici Lockheed Martin'e göre sistem, Ukrayna kuvvetlerinin 300 km'ye (186 mil) kadar uzaklıktaki hedefleri vurmasına olanak tanıyor.

'BU MÜDAHALE SONUÇSUZ KALMAYACAK'

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi'nden bir sözcü BBC'ye: "Ukrayna kendi hedefleme kararlarını veriyor ve kendi askeri operasyonlarını yürütüyor." şeklinde konuştu.

Ancak Bay Peskov Pazartesi günü Moskova'da gazetecilere verdiği demeçte, "ABD'nin müdahalesinin, Rus sivillerin öldürülmesiyle sonuçlanan doğrudan müdahalenin sonuçsuz olamayacağını" söyleyerek "Bunların ne olacağını zaman gösterecek" diye de ekledi.

''ŞÜPHESİZ ABD'NİN PARMAĞI VAR''

Rusya Dışişleri Bakanlığı Pazartesi günü ABD Büyükelçisi Lynne Tracy'yi çağırırken, Bay Lavrov saldırıda ABD'nin parmağının "şüphesiz" olduğunu iddia etti.

Moskova, meşru askeri hedefler olduklarını iddia ederek Ukrayna'ya silah sağlayan ülkeleri hedef almakla defalarca tehdit etti.

Bu ayın başlarında Sayın Putin, uluslararası haber ajanslarıyla yaptığı toplantıda Ukrayna'yı silahlandıran ülkeleri hedef alacağını açıklamıştı.

"Eğer birileri bu tür silahların bir savaş bölgesine tedarik edilmesinin, topraklarımıza saldırmanın ve bize sorun yaratmanın mümkün olduğunu düşünüyorsa, neden bizim de dünyanın saldırıların gerçekleşeceği bölgelerine aynı sınıftaki silahları tedarik etme hakkımız olmasın? bu (Batılı) ülkelerin hassas tesislerine mi?"

ÖRTBAS ETMEYE ÇALIŞILIYOR

Ukraynalı yetkililer saldırıyı savunarak Kırım'ı meşru bir hedef olarak nitelendirdi.

Başkan Volodymyr Zelensky'nin baş yardımcılarından Mykhailo Podolyak, yarımadanın aslında "büyük bir askeri kamp" olduğunu ve burada "yüzlerce doğrudan askeri hedefin bulunduğunu ve Rusların bunu alaycı bir şekilde saklamaya ve kendi sivilleriyle örtbas etmeye çalıştığını" söyledi. .

BM'nin Ukrayna'daki insan hakları izleme misyonu, Rusya'nın Şubat 2022'deki işgalinden bu yana en az 10.000 sivilin öldürüldüğünü söylese de yetkililer, gerçek rakamın çok daha yüksek olabileceğini söylüyor.

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