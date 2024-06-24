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Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın konvoyunda trafik kazası: 1 polis hayatını kaybetti

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Almanya'nın Stuttgart kentinde hayatının şokunu yaşatı. Orban'ın Stuttgart Havalimanı'na gidişine eşlik eden motosikletli polisler trafik kazası geçirdi. Kaza sonucu 1 polis hayatını kaybetti.

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Giriş Tarihi 24 Haziran 2024, 20:57 Güncelleme 24 Haziran 2024, 20:57
Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın konvoyunda trafik kazası: 1 polis hayatını kaybetti

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Almanya'nın Stuttgart kentinde Macaristan Başbakanı Viktor Orban'a eşlik eden motosikletli polislerin geçirdiği trafik kazasında 1 polisin hayatını kaybettiği bildirildi.



Ludwigsburg Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Stuttgart Trafik Polisine bağlı motosikletli polis ekibinin, bir devlet konuğuna Stuttgart Havalimanı'na gidişine eşlik ettiği sırada 69 yaşındaki bir kadın sürücünün kavşakta, konvoyun bulunduğu caddeye dönmek istediği belirtildi.

Açıklamada, kadının, kavşağın konvoy için polis tarafından kapatılmış olduğunu görmediği ve konvoyda yer alan 61 yaşındaki polisin motosikletine çarptığı ifade edildi.



Motosikletin, çarpmanın şiddetiyle kavşağı kapatan 27 yaşındaki polise ait motosikletinin üzerine savrulduğu aktarılan açıklamada, kazada iki polisin de ağır yaralandığı kaydedildi.



Polislerin hastaneye kaldırıldığı belirtilen açıklamada, 61 yaşındaki polisin hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.



Açıklamada, yerel saatle 11.15'te meydana gelen kazaya ilişkin soruşturmayı Ludwigsburg Emniyet Müdürlüğünün üstlendiği bildirildi.



Alman basınında yer alan haberlerde, motosikletli polislerin Stuttgart'ta bulunan Macaristan Başbakanı Orban'a eşlik ettiği belirtildi.

Viktor Orban'ın aracının kazaya karışmadığı ve planlandığı gibi havalimanına doğru yoluna devam ettiği bildirildi.



Orban'ın dün akşam 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) kapsamında Stuttgart'ta oynanan Macaristan-İskoçya karşılaşmasını izlediği kaydedildi.

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