Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın konvoyunda trafik kazası: 1 polis hayatını kaybetti





Ludwigsburg Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Stuttgart Trafik Polisine bağlı motosikletli polis ekibinin, bir devlet konuğuna Stuttgart Havalimanı'na gidişine eşlik ettiği sırada 69 yaşındaki bir kadın sürücünün kavşakta, konvoyun bulunduğu caddeye dönmek istediği belirtildi.



Açıklamada, kadının, kavşağın konvoy için polis tarafından kapatılmış olduğunu görmediği ve konvoyda yer alan 61 yaşındaki polisin motosikletine çarptığı ifade edildi.