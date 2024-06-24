PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan NATO toplantısı öncesi Türkiye vurgusu: 'Sabırsızlıkla' bekliyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı İdari İşler Müsteşarı ve Siyasi İşler Müsteşar Vekili John Bass, başkent Washington'da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi öncesi Türkiye'nin önemini vurguladı. Bass ifadelerinde ''Türk hükümetiyle İttifak (NATO) aracılığıyla kolektif güvenliğimizi etkileyen çeşitli konuların yanı sıra bir dizi başka güvenlik sorunu hakkında da görüşmelerimizi sürdürmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz." sözlerine yer verdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 24 Haziran 2024, 22:46 Güncelleme 24 Haziran 2024, 23:34
ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan NATO toplantısı öncesi Türkiye vurgusu: ’Sabırsızlıkla’ bekliyoruz

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

ABD Dışişleri Bakanlığı İdari İşler Müsteşarı ve Siyasi İşler Müsteşar Vekili John Bass, başkent Washington'da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi öncesi Türkiye'nin önemini vurguladı.

John Bass, ABD'de gelecek ay yapılacak NATO Zirvesi öncesi, Belçika'nın başkenti Brüksel'den çevrim içi basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.

Dışişleri Bakanlığının siyasi işlerden sorumlu üst düzey yetkilisi, AA muhabirinin sorusu üzerine, ABD'nin NATO toplantısı çerçevesinde Türk mevkidaşlarıyla masaya oturmayı "sabırsızlıkla" beklediğini söyledi.

"İster lider düzeyinde, ister resmi delegasyonlar arasındaki etkileşimlerde olsun, Türk hükümetiyle İttifak (NATO) aracılığıyla kolektif güvenliğimizi etkileyen çeşitli konuların yanı sıra bir dizi başka güvenlik sorunu hakkında da görüşmelerimizi sürdürmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz."

TÜRKİYE TEMEL KATKIDA BULUNAN BİR ÜLKE

Türkiye ile güvenlik konusunda "başka bölgelerde de yakın işbirliği içinde" çalıştığına atıfta bulunan Bass, "Türkiye, uzun zamandır İttifak içindeki kolektif güvenliğe önemli hatta pek çok kişinin söylediği gibi, temel katkıda bulunan bir ülke olmuştur." ifadesini kullandı.

ABD'li diplomat, şöyle devam etti:

"İster Rusya Federasyonu'ndan kaynaklansın, ister hibrit tehditler, ister başka bölgelerden gelen istikrarsızlıklar olsun, ister terör örgütlerinin, özellikle de DEAŞ'ın kalıcı zorluklarına çözüm bulmak için yakın işbirliği içinde çalıştığımız ortaklıklar olsun, (Türkiye) günümüzün güvenlik sorunlarıyla başa çıkmada ABD ve diğer müttefiklerin yakın bir ortağı olmaya devam etmektedir."

Bass, ayrıca geçen yılki Vilnius Zirvesi'ndeki deklarasyona ve son 12 ay içinde müteakip dışişleri ve savunma bakanlıklarının resmi yazışmalarına bakıldığında, NATO'nun süren çabaları ve başarısının "tutarlı çizgide" devam ettiği görüşünü paylaştı.

NATO'nun, Transatlantik İttifak'ın 75'inci yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde 9-11 Temmuz'da Washington'da liderler düzeyinde zirve yapılması planlanıyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Tarihi zirve hazırlığı sürüyor! Kremlin’den Başkan Erdoğan-Putin görüşmesine ilişkin açıklama
AB Yüksek Temsilcisi Borrell alçak planı ifşaladı: İsrail, Batı Şeria’yı yavaş yavaş ilhak etme niyetinde
Türk Telekom
Katil İsrail’den insanlık dışı işkence! Filistinlilere tecavüz etmesi için köpekleri eğitiyorlar
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan önemli açıklamalar: BRICS için görüşmeler sürüyor
AK Parti’de MYK sonrası Ömer Çelik’ten flaş açıklamalar
MSB’den flaş bedelli askerlik açıklaması! 28 Haziran tarihine dikkat: 38 bin TL fazla ödeyebilirsiniz | Başvuru ve ödeme tarihleri verildi...
Galatasaray’a transferde müjde gibi haber! Okan Buruk bu karara çok sevinecek... Girişimler başlıyor
’Hançer’den ’dostane’ye... Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’nun masasına oturmayı kabul etti! Adım adım düşmanımın düşmanı dostumdur oyunu
Nükleer tehdit topyekün savaş! İsrail, İran, Rusya, Kuzey Kore, ABD… Gizlice hazırlanıyorlar: Hangi ülkenin ne kadar nükleer silahı var?
TikTok’ta tık uğruna Ben dudak seviyorum deyip çocuğu dudağından öptüren Duygu Özgül Kalebayır tutuklandı
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda ’normalleşme’ zirvesi! Mehmet Şimşek CHP heyetini kabul etti | Hangi konular görüşüldü? Süreç nasıl gelişti?
DEM Partili 9 eş başkana yurt dışı yasağı! İşte o isimler
Rusya’da kırmızı alarm! Kilise ve Sinagog hedef alındı: Saldırının izleri A Haber’de | Araçları ateşe verdiler
Memur ve memur emeklisine iki farklı oran! %20.34-21.11 zamla yeni maaş tablosu ortaya çıktı! Enflasyon farkı da dahil...
SON DAKİKA