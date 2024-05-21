Rusya’dan ABD’ye İbrahim Reisi suçlaması! Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov: Washington inkar ediyor ama…

LAVROV ABD'Yİ SUÇLADI

Lavrov kazayla ilgili olarak "Amerikalılar bunu inkar ediyor ama gerçek şu ki ABD'nin yaptırım uygulayacağını açıkladığı diğer ülkeler, havacılık da dahil olmak üzere Amerikan teçhizatı için yedek parça almıyor" dedi ve şu ifadeleri kullandı:

Bu araçları kullanan sıradan vatandaşlara kasıtlı olarak zarar vermekten bahsediyoruz ve yedek parça tedarik edilmemesi doğrudan güvenlik seviyesinin düştüğünü gösteriyor.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi

İRAN'DAN AÇIKLAMA GELMEDİ

İran medyası olay yerinden gelen görüntülerin, Reisi'nin içinde bulunduğu ABD yapımı Bell 212 helikopterinin bir dağ zirvesine çarptığını gösterdiğini bildirirken kazanın nedenine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

ABD'nin İran'a yıllardır uyguladığı yaptırımlar İran'ın parça temin etmesini ya da uçaklarını geliştirmesini zorlaştırıyor.