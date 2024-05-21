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İsrail ordusu Cenin’de 7 Filistinliyi öldürdü! Hamas’tan açıklama: Ellerimiz Batı Şeria’daki direnişçilerin tetikleriyle birlikte

İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria’da saldırılara devam ediyor. Cenin Mülteci Kampı’na saldırı düzenleyen İsrail ordusu, 7 kişiyi öldürdü, ayrıca 9 Filistinli ise yaralandı. Hamas’tan gelen açıklamada ise “Ellerimiz, Cani siyonist savaş makinesine karşı basit imkanlarla karşı koyan Gazze Şeridi'nde, Batı Şeria'nın tüm bölgelerinde ve Cenin Kampı'ndaki direnişçilerin tetikte olan elleriyle birliktedir." İfadelerine yer verildi.

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Giriş Tarihi 21 Mayıs 2024, 16:37 Güncelleme 21 Mayıs 2024, 16:37
İsrail ordusu Cenin’de 7 Filistinliyi öldürdü! Hamas’tan açıklama: Ellerimiz Batı Şeria’daki direnişçilerin tetikleriyle birlikte

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İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kenti ve Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılarda biri doktor 7 Filistinli hayatını kaybetti, 9 Filistinli yaralandı.

7 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Cenin kentinde İsrail kurşunlarıyla hayatını kaybeden 7 Filistinli ile 2'si ağır 9 yaralının hastanelere getirildiği belirtildi.

Cenin Devlet Hastanesi Müdürü Visam Bekir, hayatını kaybedenler arasında Cenin Devlet Hastanesi cerrahi bölüm başkanının da bulunduğunu söyledi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, 50 yaşındaki cerrah Useyd Kemal Cabbarin'in öldürülmesinin "kasıtlı bir suç" olduğunu belirterek saldırıyı kınadı.

Bakanlık açıklamasında, İsrail'in doktor Cabbarin'i öldürerek Filistin sağlık sektörüne yönelik her gün işlediği suçlara ve saldırılara bir yenisini eklediğini vurguladı.

"İSRAİL SAVAŞ SUÇLARINA CENİN VE BATI ŞERİA'DA DEVAM EDİYOR"

Cenin Devlet Hastanesi Cerrahi Bölüm Başkanı Useyd Kemal Cabbarin'in de aralarında bulunduğu 7 kişinin öldüğü İsrail saldırısına dair açıklama yapan Filistin Ulusal İnisiyatif Partisi lideri Mustafa Bergusi de İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde 8 aydır işlediği "savaş suçlarını Cenin ve Batı Şeria'da tekrarladığını" söyledi.

Güvenlik kaynaklarının verdiği bilgiye göre İsrail güçleri, Cenin şehrine ve kampına gece saatlerinde baskın düzenledi.

İsrail insansız hava araçlarının Cenin semalarında uçtuğunu aktaran görgü tanıkları da gece saatlerinde İsrail askerlerinin baskın yaptığı kentte askerlerle Filistinli silahlı gruplar arasında çatışma çıktığını aktardı.

HAMAS'TAN AÇIKLAMA

Hamas, İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentindeki baskında 7 Filistinli sivili öldürmesini, "işgalcilerin Gazze Şeridi'nde işlediği cinayetlerin devamı" şeklinde yorumladı.

"ELLERİMİZ BATI ŞERİA'DAKİ DİRENİŞÇİLERİN TETİKLERİNDE"

Hamas Hareketi, yaptığı açıklamada, İsrail'in Cenin kentine düzenlediği baskına tepki gösterdi.

Bunun İsrail'in abluka altında tutarak aç bıraktığı Gazze'de işlediği cinayetlerin bir devamı olduğu değerlendirilen açıklamada, İsrail'in işlemeyi sürdürdüğü suçların Filistin halkının mukavemetini zayıflatamayacağı, ulusal haklarına ulaşmada ve mukaddesatıyla toprağını özgürleştirme yolundaki çabalarını durduramayacağı vurgulandı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

İşgalcilerin Cenin'deki katliamı halkımızın cesaretini kıramayacaktır ve Batı Şeria'daki direnişimiz, ne kadar fedakarlık yapılırsa yapılsın artarak devam ediyor. Ellerimiz, Cani siyonist savaş makinesine karşı basit imkanlarla karşı koyan Gazze Şeridi'nde, Batı Şeria'nın tüm bölgelerinde ve Cenin Kampı'ndaki direnişçilerin tetikte olan elleriyle birliktedir.

İsrail işgaline karşı "uluslararası sesizliğe" de tepki gösterilen açıklamada, uluslararası kurumların çalışmalarında "çifte standart ve taraf tutma" durumunun hakim olduğu savunularak, bunlara rağmen Filistin halkının tüm imkanlarla işgal güçlerine ve saldırılarına karşı koymayı sürdürdüğü vurgulandı.

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