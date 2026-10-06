Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), liman kenti Baf'ta bulunan Kemal Atatürk Caddesi'nin adının değiştirilmesi yönünde karar aldı.

Baf Belediye Meclisi, kentin tarihi Kıbrıs Türk mahallesi Mutallo'daki Kemal Atatürk Caddesi'nin isminin değiştirilmesini oyladı. Belediye Meclisi'nde yapılan oylamada isim değişikliği oy çokluğuyla kabul edildi.



YENİ ADI "HAFIZA VE UMUT CADDESİ" OLACAK

Alınan karara göre Kemal Atatürk Caddesi'nin yeni adı "Hafıza ve Umut Caddesi" olacak. Belediye Başkan Vekili Angelos Onisiforou'nun da isim değişikliğine destek verdiği bildirildi.



1974 öncesinde Kıbrıslı Türklerin yoğun olarak yaşadığı Mutallo bölgesinde, Türk ve Kıbrıslı Türk tarihi şahsiyetlerinin isimlerini taşıyan başka sokak ve caddeler de bulunuyor.

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