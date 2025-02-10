Rusya’da ünlü sanatçı Vadim Stroykin hayatını kaybetti

Rusya'da ünlü sanatçı Vadim Stroykin (59), Ukrayna Savaşı nedeniyle Putin'i hedef aldı. "Bu aptal Putin hem kendi halkına hem de kardeş bir ulusa savaş ilan etti. Onun ölmesini istemiyorum; yargılandığını ve hapse atıldığını görmek istiyorum" ifadesini kullandı. Ardından Ukrayna ordusuna para bağışı yaptığı ortaya çıktı. Bu yüzden polis evine baskın yaptı. Kaçarken 10. kattaki dairesinin camından düşüp yere çakıldı. Kurtarılamadı. Rusya Soruşturma Komitesi, şüpheli ölümle ilgili inceleme başlattı.

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