Rusya Savunma Bakanı Yardımcısı Timur Ivanov rüşvetten tutuklandı!

Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Timur Ivanov'un, 'büyük ölçekli' rüşvet alma suçlamasıyla tutuklandığı bildirildi.

Bu tutuklama, Moskova'nın Ukrayna Savaşı'nı başlatmasının ardından yaşanan en yüksek profilli yolsuzluk vakalarından biri.

Ivanov, Rusya'nın en üst düzey soruşturma organı olan Soruşturma Komitesi tarafından sorgulandı.

48 yaşındaki Ivanov, Savunma Bakanlığı'nın 12 Bakan Yardımcısı'ndan biri ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından hem ABD hem de AB'nin yaptırım listesinde.

Rus basını, Ivanov'un Ukrayna'da Rus güçlerinin elindeki Mariupol kentinin yeniden inşası sürecinde yolsuzluk yapmakla suçlandığını öne sürdü.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da konuya ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, İvanov'un gözaltına alınmasıyla ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bilgi verildiğini, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun da öncesinden bilgilendirildiğini söyledi.

İvanov, Putin'in imzaladığı kararnameyle Mayıs 2016'da Rusya Savunma Bakan Yardımcısı olarak atanmıştı.