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BM Raportörü Tlaleng Mofokeng'den Gazze çıkışı: Yaşananlar kesinlikle soykırım

İşgalci İsrail abluka altında tuttuğu Filistin topraklarında soykırım suçu işliyor. Batı ve ABD İsrail'in kanlı saldırılarına göz yumurkan Birleşmiş Milletler'den (BM) dikkat çeken bir çıkış geldi. BM Sağlık Hakkı Özel Raportörü Tlaleng Mofokeng, İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze'de yaşananların "kesinlikle soykırım" olduğunu belirtti.

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Giriş Tarihi 24 Nisan 2024, 11:20 Güncelleme 24 Nisan 2024, 11:38
BM Raportörü Tlaleng Mofokeng’den Gazze çıkışı: Yaşananlar kesinlikle soykırım

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Katil İsrail uzun yıllardır abluka altında tuttuğu Filistin topraklarında soykırım suçu işliyor.

40 BİNE YAKIN FİLİSTİNLİ KATLEDİLDİ
7 Ekim 2023'ten bu yana kanlı saldırılarına hız veren katil İsrail çoğunluğu kadın ve çocuk 40 bine yakın Filistinliği katletti.

Türkiye katil İsrail'in soykırımına karşı dururken başta ABD ve Batı İsrail'e hem siyasi hem de askeri destek sağlıyor.

BM Raportörü Tlaleng Mofokeng

BM'DEN KRİTİK ÇIKIŞ: KESİNLİKLE SOYKIRIM
İsrail'in soykırımı sürerken Birleşmiş Milletler'den (BM) dikkat çeken bir çıkış geldi. BM Sağlık Hakkı Özel Raportörü Tlaleng Mofokeng, İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze'de yaşananların "kesinlikle soykırım" olduğunu belirtti.

Mofokeng, Gazze'de yaşananlara ve buradaki sağlık altyapısındaki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gazze'deki mevcut çatışma halinin tırmanmaya devam ettiğine dikkati çeken Mofokeng, 7 Ekim 2023'ten bu yana özellikle sağlık alanında olmak üzere çok fazla ağır insan hakkı ihlali yaşandığını kaydetti.

"BU DÜZEYDE YIKIM GÖRÜLMEDİ"
Mofokeng, "Bu süreçte açlığın nasıl bir savaş silahı olarak kullanıldığını gördük. Sağlık çalışanlarımızın öldürüldüğünü, uluslararası insan hakları ve insancıl hukuk gereği İsrail hükümeti tarafından korunmadıklarını da gördük. Bu, yaşanan kronik şiddet olaylarından sadece bir tanesi. Bu düzeyde bir yıkımı hiç görmedik." dedi.

Gazze'de şu anda üzerine konuşulabilecek sağlık sistemi olmadığını, bunun tamamen yok edildiğini vurgulayan Mofokeng, BM ve insani yardım kuruluşlarının, Gazze'de sağlık dahil tüm alandaki eksikleri gidermek için mücadele ettiğini belirtti.

Mofokeng, Gazze halkının da herkes gibi "sağlık hakkı" olduğunu ve yaşanan şiddet ortamında buna erişemediğini söyledi.

Gazze'de 7 Ekim 2023 öncesinde de normal sağlık sistemi bulunmadığını hatırlatan Mofokeng, Gazze için onarıcı bir "adalet sürecinin" nasıl olacağının iyi tasarlanması gerektiğini kaydetti.

"(Gazze'de) Derhal ateşkes sağlanması zorunludur. Gazzelilerin ve toprakları işgal edilen Filistin halkının kendi kaderini tayin etmesine izin vermeliyiz." ifadesini kullanan Mofokeng, Gazze'deki kayıpların netleştirilmesi gerektiği, sonrasında yeniden inşa süreci için kaynak ve desteğe ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Mofokeng, "(Gazze'de) Şu anda yaşananlar kesinlikle soykırımdır. Uluslararası Adalet Divanını kullanarak cezai sorumluluk açısından farklı hesap verme süreçleri olduğunu bir mahkemenin size söylemesini beklemenize gerek yok. İsrail hükümeti, yapmak istediklerinin tam olarak bu olduğunu çok açık şekilde ifade etti. Yaşananlar tam olarak budur. Gazze'de, işgal altındaki Filistin topraklarındaki soykırım saldırılarıdır." dedi.

"İSRAİL'İ HESAP VERMEKTEN KORUYACAK GÜÇLER VAR"
Hesap verebilirliğin önemine işaret eden Mofokeng, "İsrail hükümetine bu soykırım eylemini gerçekleştirebilme imkanı sağlayan birçok müttefiki var, aynı zamanda onlara milyarlarca dolarlık para yardımı yapan. İsrail'i hesap vermekten koruyacak BM Güvenlik Konseyi içinde dahi siyasi güç var." değerlendirmesinde bulundu.

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