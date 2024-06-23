Birleşmiş Milletler yetkilisi, Filistinli öğrenciler için konuştu: Bu çok korkunç!

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Planlama Direktörü Sam Rose, Gazze Şeridi'nde yarım milyonu aşkın öğrencinin 8 aydır eğitim görememesinin "korkunç ve üzüntü verici" olduğunu söyledi.

BU ÇOCUKLARIN EĞİTİM HAKKI BULAMAMASI KORKUNÇ

UNRWA Planlama Direktörü Rose'un, Katar merkezli Al Jazeera English'e yaptığı açıklama, Ajansın X sosyal medya hesabından yayınlandı.

Rose, "Gazze genelinde 39 bin lise öğrencisinin üniversite sınavlarına girememesi hüznümüzü bir kat daha artırdı. Gazze'de yarım milyonu aşkın çocuk da 8 aydır eğitim hakkından mahrum. Bu çocukların, her şey bir yana eğitim imkanı bulamaması korkunç." ifadesini kullandı.