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Birleşmiş Milletler yetkilisi, Filistinli öğrenciler için konuştu: Bu çok korkunç!

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Planlama Direktörü Sam Rose, 7 Ekim'den bu yana İsrail koordinesinde devam eden katliamlar nedeniyle Gazze'de yarım milyon öğrencinin eğitimden mahrum bırakılmasının "korkunç" olduğunu söyledi.

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Giriş Tarihi 23 Haziran 2024, 21:40 Güncelleme 23 Haziran 2024, 21:40
Birleşmiş Milletler yetkilisi, Filistinli öğrenciler için konuştu: Bu çok korkunç!

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Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Planlama Direktörü Sam Rose, Gazze Şeridi'nde yarım milyonu aşkın öğrencinin 8 aydır eğitim görememesinin "korkunç ve üzüntü verici" olduğunu söyledi.

BU ÇOCUKLARIN EĞİTİM HAKKI BULAMAMASI KORKUNÇ

UNRWA Planlama Direktörü Rose'un, Katar merkezli Al Jazeera English'e yaptığı açıklama, Ajansın X sosyal medya hesabından yayınlandı.

Rose, "Gazze genelinde 39 bin lise öğrencisinin üniversite sınavlarına girememesi hüznümüzü bir kat daha artırdı. Gazze'de yarım milyonu aşkın çocuk da 8 aydır eğitim hakkından mahrum. Bu çocukların, her şey bir yana eğitim imkanı bulamaması korkunç." ifadesini kullandı.

800 BİN ÖĞRENCİ MAHRUM

azze'deki Filistin hükümetinden dün yapılan açıklamada, "İsrail'in Gazze'de yürüttüğü savaş nedeniyle, 7 Ekim'den bu yana 800 bin erkek ve kız öğrencinin eğitim haklarından mahrum bırakıldığı" kaydedilmişti.

40 BİN LİSE ÖĞRENCİSİ SINAVA GİREMEDİ

Açıklamada ayrıca Gazze'de yaklaşık 40 bin lise öğrencisinin de üniversite sınavlarına giremediği belirtilmişti.

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