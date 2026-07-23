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Rusya'da bir savaş uçağı eğitim sırasında düştü: Pilot paraşütle atlayarak kurtuldu

Rusya Savunma Bakanlığı, savaş uçağının eğitim sırasında Moskova bölgesinde düştüğünü bildirdi. Pilotun paraşütle atlayarak kurtulduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

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Rusya'da bir savaş uçağı eğitim sırasında düştü: Pilot paraşütle atlayarak kurtuldu

Rusya Savunma Bakanlığı, savaş uçağının eğitim sırasında Moskova bölgesinde düştüğünü bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

PİLOTA PARAŞÜTLE ATLADI KURTULDU

Savaş uçağının eğitim sırasında Moskova bölgesinde düştüğü belirtilen açıklamada, "Pilot, fırlatma sistemini kullanarak kurtuldu. Pilotun hayati tehlikesi yok. Uçak ıssız bir yere düştü. Yerde yıkım yok." ifadelerine yer verildi.

UÇAĞIN MODELİ HAKKINDA BİLGİ VERİLMEDİ

Uçağın mühimmatsız uçuş yaptığı aktarılan açıklamada, kazaya teknik arızanın neden olduğu belirtildi. Açıklamada, uçağın modeline dair bilgi verilmedi.

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Rusya'da bir savaş uçağı eğitim sırasında düştü: Pilot paraşütle atlayarak kurtuldu-2 Rusya'da bir savaş uçağı eğitim sırasında düştü: Pilot paraşütle atlayarak kurtuldu-3 Rusya'da bir savaş uçağı eğitim sırasında düştü: Pilot paraşütle atlayarak kurtuldu-4

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