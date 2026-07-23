Rusya Savunma Bakanlığı, savaş uçağının eğitim sırasında Moskova bölgesinde düştüğünü bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

PİLOTA PARAŞÜTLE ATLADI KURTULDU

Savaş uçağının eğitim sırasında Moskova bölgesinde düştüğü belirtilen açıklamada, "Pilot, fırlatma sistemini kullanarak kurtuldu. Pilotun hayati tehlikesi yok. Uçak ıssız bir yere düştü. Yerde yıkım yok." ifadelerine yer verildi.

UÇAĞIN MODELİ HAKKINDA BİLGİ VERİLMEDİ



Uçağın mühimmatsız uçuş yaptığı aktarılan açıklamada, kazaya teknik arızanın neden olduğu belirtildi. Açıklamada, uçağın modeline dair bilgi verilmedi.

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