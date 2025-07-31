Rusya'da bir deprem daha! Kamçatka 8.8'in ardından 6.7 ile sallandı

Rusya 'ın Kamçatka bölgesinde dün meydana gelen 8.8 büyüklüğündeki depremin ardından bugün 6.7 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Rusya'da deprem, EPA

RUSYA'DA 6.7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Rusya Bilimler Akademisi'ne (RAS) bağlı Birleşik Jeofizik Servisi (UGS), Telegram'da yaptığı açıklamada, depremin merkez üssünün Kamçatka bölgesinin idari merkezi olan Petropavlovsk-Kamçatski şehrine 178 kilometre (110 mil) uzaklıkta olduğunu bildirdi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı bölge ofisinden yapılan açıklamaya göre, kentte sarsıntılar hissedildi ve çok sayıda bina çöktü.