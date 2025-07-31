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Rusya'da bir deprem daha! Kamçatka 8.8'in ardından 6.7 ile sallandı

Kamçatka'daki 8.8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede 6.7’lik yeni bir sarsıntı daha meydana geldi. Deprem sonrası tsunami dalgaları Peru’ya kadar ulaştı; Japonya ve Güney Amerika kıyılarında alarm verildi.

Giriş Tarihi:
Rusya'da bir deprem daha! Kamçatka 8.8'in ardından 6.7 ile sallandı

Rusya'ın Kamçatka bölgesinde dün meydana gelen 8.8 büyüklüğündeki depremin ardından bugün 6.7 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Rusya'da deprem, EPARusya'da deprem, EPA

RUSYA'DA 6.7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Rusya Bilimler Akademisi'ne (RAS) bağlı Birleşik Jeofizik Servisi (UGS), Telegram'da yaptığı açıklamada, depremin merkez üssünün Kamçatka bölgesinin idari merkezi olan Petropavlovsk-Kamçatski şehrine 178 kilometre (110 mil) uzaklıkta olduğunu bildirdi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı bölge ofisinden yapılan açıklamaya göre, kentte sarsıntılar hissedildi ve çok sayıda bina çöktü.

Rusya'da deprem, DHARusya'da deprem, DHA

ŞİMDİYE KADAR KAYDEDİLEN EN GÜÇLÜ DEPREM

Çarşamba günü yarımadada şimdiye kadar kaydedilen en güçlü deprem meydana geldi ve Rus bilim insanları, birincil sarsıntıdan sonra 5.0'ın üzerinde büyüklüğe sahip 100'den fazla artçı sarsıntı kaydetti.

Sismik aktivite tsunamiye yol açtı ve tüm Kuril Adaları'nda tsunami uyarıları yapıldı.

Japonya'da alarm verildi, ardından doğu Pasifik kıyılarının neredeyse tamamını kapsayan tam bir tsunami tehdidi ortaya çıktı.

İki metre yüksekliğe ulaşan tsunami dalgaları, Güney Amerika ülkesi Peru kıyılarına kadar ulaştı. Dalgalar Paskalya Adası'na (Rapa Nui) da ulaştı, ancak tehlikeli olmadığı değerlendirildi.

Şili'de yetkililer, tsunami tehdidi nedeniyle anakaradaki kıyı bölgelerindeki insanları tahliye etmeye başladı

Rusyada 8.8 büyüklüğünde deprem! Pasifik ülkeleri etkilendi: Japonyada 2 milyon kişiye tahliye uyarısıRusyada 8.8 büyüklüğünde deprem! Pasifik ülkeleri etkilendi: Japonyada 2 milyon kişiye tahliye uyarısı
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