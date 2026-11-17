Rusya'da askeri uçak faciası! An-12 havada alev topuna döndü: 19 kişi hayatını kaybetti
Rusya'nın Kemerovo bölgesinde An-12 tipi askeri nakliye uçağı düştü. Havada alev aldığı belirtilen uçaktaki 19 kişinin tamamının hayatını kaybettiği bildirildi. Kazanın nedenine ilişkin üç ihtimal üzerinde durulurken, bölgede inceleme başlatıldı.
Rusya'nın Kemerovo bölgesinde düşen "An-12" tipi askeri nakliye uçağında 19 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, planlı uçuş gerçekleştiren An-12 tipi askeri nakliye uçağının Kemerovo bölgesinde düştüğü belirtildi.
Uçağın ıssız bir bölgeye düştüğüne dikkat çekilen açıklamada, "Uçakta mürettebatla birlikte 19 kişi bulunuyordu. Hepsi yaşamını yitirdi." ifadelerine yer verildi.
Kazanın ilk belirlemelere göre teknik arızadan kaynaklandığı belirtilen açıklamada, olayın araştırılmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü kaydedildi.
Rusya'nın Kemerovo Bölge Valisi İlya Seredyuk, 17 Kasım'da bölgede uçak kazası meydana geldiğini duyurmuştu.
UÇAK HAVADAYKEN ALEV ALDI
Kazanın ardından ortaya çıkan ilk görüntülerde, uçağın düştüğü bölgede alevlerin yükseldiği görüldü. Görgü tanıkları, uçağın henüz havadayken alev aldığını ve kısa süre sonra yere çakıldığını belirtti.
Uçağın düşmeden önce alev aldığına ilişkin ifadeler dikkat çekerken, yangının çıkış nedeni henüz netlik kazanmadı.
ÜÇ OLASI NEDEN ÜZERİNDE DURULUYOR
Kazanın nedenine ilişkin ilk değerlendirmelerde yakıt pompası arızası, motor kapağında yangına yol açan kerosen sızıntısı ve hidrolik sistem arızası ihtimalleri üzerinde duruluyor.
Uçağın teknik bir arıza nedeniyle düşmüş olabileceği değerlendirilirken, kazanın kesin nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
KAZA BÖLGESİNDE İNCELEME BAŞLATILDI
Uçağın düştüğü Yagunovo köyü yakınlarında Rus yetkililer tarafından operasyonel bir karargah kuruldu. Olay yerinde incelemeler başlatılırken, kazanın meydana geliş şekli ve uçağın havadayken alev almasına yol açan neden araştırılıyor.
Yetkililerin yürüteceği incelemelerin ardından kazanın kesin nedeninin belirlenmesi bekleniyor.
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