Uçağın teknik bir arıza nedeniyle düşmüş olabileceği değerlendirilirken, kazanın kesin nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

ÜÇ OLASI NEDEN ÜZERİNDE DURULUYOR

Kazanın ardından ortaya çıkan ilk görüntülerde, uçağın düştüğü bölgede alevlerin yükseldiği görüldü. Görgü tanıkları, uçağın henüz havadayken alev aldığını ve kısa süre sonra yere çakıldığını belirtti.

Kaza bölgesinde ekipler harekete geçti. (Foto: Takvim foto arşivi)

KAZA BÖLGESİNDE İNCELEME BAŞLATILDI

Uçağın düştüğü Yagunovo köyü yakınlarında Rus yetkililer tarafından operasyonel bir karargah kuruldu. Olay yerinde incelemeler başlatılırken, kazanın meydana geliş şekli ve uçağın havadayken alev almasına yol açan neden araştırılıyor.

Yetkililerin yürüteceği incelemelerin ardından kazanın kesin nedeninin belirlenmesi bekleniyor.

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