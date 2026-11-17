Kışın gelişinin, Gazze'de halihazırda son derece savunmasız durumda olan insanlar için ciddi bir tehdit oluşturduğuna dikkati çeken Ghebreyesus, Gazze'nin, saldırıların gölgesinde dördüncü kışı geçirdiğini söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "(Gazze'de) Hipotermiyi önlemek adına barınma malzemeleri, temiz su ve hijyen ürünleri, ilaçlar, aşılar ve gerekli ekipmanların bölgeye geniş çaplı, engelsiz ve hızlı şekilde ulaştırılması gerekiyor." dedi.

DSÖ, Gazze'de yaklaşan kış nedeniyle artan hipotermi tehlikesine karşı acil yardım çağrısında bulundu. (Foto: AFP)

Ghebreyesus, sadece birkaç gün süren yağışların dahi kamplarda su baskınlarına yol açtığını ve çadırları kullanılamaz hale getirdiğini belirterek, "Sel baskınları, su yoluyla bulaşan hastalıkların riskini artırıyor." dedi.

Geçen hafta İsrail'in, Nasır Hastanesi'ni hedef aldığını hatırlatan Ghebreyesus, sağlık hizmetlerine yönelik saldırıların devam etmesini eleştirdi.

Ghebreyesus, Gazze'de geçen hafta 8 aylık bir bebeğin hipotermi nedeniyle öldüğünü hatırlatarak, "Hasar görmüş sağlık tesisleri ve aksayan ulaşım imkanları, insanların sağlık hizmetine erişimini daha da zorlaştırıyor. Hipotermiyi önlemek adına barınma malzemeleri, temiz su ve hijyen ürünleri, ilaçlar, aşılar ve gerekli ekipmanların bölgeye geniş çaplı, engelsiz ve hızlı şekilde ulaştırılması gerekiyor. Daha önce defalarca girişi engellenen laboratuvar malzemelerinin de bölgeye sorunsuz bir şekilde ulaştırılması gerekiyor. Böylece hastalık salgınları erkenden tespit edilebilir ve bunlara karşı zamanında müdahale edilebilir." diye konuştu.

"DOĞRULANMIŞ VAKALARIN 4'TE 1'İNDEN FAZLASINI VE ÖLÜMLERİN 3'TE 1'İNİ ÇOCUKLAR OLUŞTURUYOR"

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki (KDC) Ebola salgınını uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu ilan etmesinin üzerinden 6 ay geçtiğini hatırlatan Ghebreyesus, Uluslararası Sağlık Tüzüğü uyarınca oluşturulan Acil Durum Komitesi'nin, mevcut kanıtları gözden geçirmek ve durumun hala bu kapsamda değerlendirilip değerlendirilmeyeceğine ilişkin tavsiyede bulunmak üzere bugün toplandığını söyledi.

Ghebreyesus, "Komitenin üç ay önceki son toplantısından bu yana bildirilen vaka ve ölüm sayıları 2 katından fazla artarak 11 bin 300'ün üzerinde vakaya ve 5 bin 500 ölüme ulaştı. Çocuklar korkunç bir bedel ödüyor, doğrulanmış vakaların 4'te 1'inden fazlasını ve ölümlerin 3'te 1'ini çocuklar oluşturuyor." dedi.

Buna rağmen kayda değer ilerleme sağlandığını belirten Ghebreyesus, salgının ilk dönemlerinde merkez üssü olan bölgelerin çoğunda hızlı yayılımın durdurulduğunu, Bunia'da ise yeni vaka sayısının yarı yarıya azaldığını kaydetti.