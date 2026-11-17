Savaş meydanlarında yapay zekanın varlığını artırması ve insan gücünün yerini otonom sistemlerin alması, dünya genelinde hukuki ve etik tartışmaları doruğa çıkardı.

İNSAN İRADESİ DEVRE DIŞI KALIYOR

Bu kapsamda Birleşmiş Milletler, Cenevre'de 128 ülkenin katılımıyla ölümcül otonom silah sistemlerinin geleceğini masaya yatırdığı kapsamlı bir konferans düzenledi. 20 Kasım'a kadar sürecek zirvenin ana gündemini ise makinelerin kendi kararlarını verme yetkisi oluşturuyor.

"KATİL ROBOTLAR"IN GETİRDİĞİ BÜYÜK TEHLİKE

Savaş makinelerinin otonom hale gelmesi büyük tehlikeler içeriyor.

BM'de 'katil robotlar' zirvesi: 128 ülke otonom silahları görüştü

Yapay zeka destekli otonom robotlar, insan müdahalesine ihtiyaç duymadan hedefleri tespit edebiliyor, hangi hedefin seçileceğine kendileri karar veriyor ve saldırıyı tamamen bağımsız gerçekleştirebiliyor.

Tartışmaların merkezinde yer alan "Bir makine, bir insanın yaşayıp yaşamayacağına karar verebilir mi?" sorusu, uluslararası toplumun yanıt aradığı en kritik eşik olarak öne çıkıyor.

BM GENEL SEKRETERİ GUTERRES'TEN BAĞLAYICI ANLAŞMA ÇAĞRISI

Yaşanan tehlikenin boyutlarına dikkat çeken Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, otonom silah sistemlerine sınır getirilmesi için acil çağrıda bulundu. Konferansa katılan ülkelere seslenen Guterres, "Özellikle otonom silah sistemlerini düzenlemek için açık yasalar ve kısıtlamalar da dahil olmak üzere hukuken bağlayıcı bir araç müzakere etmeye doğru ilerlemenizi rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

MASADA SERT GÖRÜŞ AYRILIĞI: ABD, RUSYA VE İSRAİL KARŞI ÇIKIYOR

Cenevre'deki kritik konferansta ülkeler arasında keskin bir kutuplaşma ve görüş ayrılığı da göze çarptı.

BAĞLAYICI ANLAŞMAYA KARŞI ÇIKANLAR

ABD, Rusya ve İsrail uluslararası bağlayıcı bir anlaşma yapılmasına mesafeli duruyor. Washington yönetimi, yeni bir yasa yerine gönüllülük esasına dayalı kurallar oluşturulmasını savunuyor.

MÜZAKERELERE SICAK BAKANLAR

İngiltere, Almanya ve Fransa ise otonom silah sistemlerine yönelik yeni ve net düzenlemeler için müzakere masasında olumlu bir tutum sergiliyor.