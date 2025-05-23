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Endonezya 5.7 ile sallandı! 100’den fazla ev hasar aldı

Endonezya’da 5.7 büyüklünde deprem meydana geldi. Sumatra Adası’ndaki Bengkulu şehri yakınlarında meydana gelen depremde 100’den fazla evin hasar gördüğü bildirildi.

Giriş Tarihi :23 Mayıs 2025 , 12:58 Güncelleme Tarihi :23 Mayıs 2025 , 12:58
Endonezya 5.7 ile sallandı! 100’den fazla ev hasar aldı

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Endonezya'nın Sumatra Adası'ndaki Bengkulu şehri yakınlarında 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ENDONEZYA'DA DEPREM

Endonezya hükümetine bağlı Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Ajansı (BMKG) Bengkulu şehri yakınlarında deprem olduğunu bildirdi.

Yerel saatle 02.50 sularında şehrin 43 kilometre güneybatısında oluşan sarsıntının ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), büyüklüğünü 5,7 olarak açıkladığı depremin 68 kilometre derinlikte meydana geldiğini bildirdi.

Endonezya'da deprem, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüEndonezya'da deprem, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

100'DEN FAZLA EV HASAR GÖRDÜ

Ulusal Afet Azaltma Ajansının (BNPB) sözcüsü Abdul Muhari, deprem sonrası Bengkulu merkezinde 100'den fazla ev ile 6 kamu tesisinde hasar meydana geldiğini, kent merkezindeki 8 evin çöktüğünü bildirdi.

Devlet haber ajansı Antara'ya göre Bengkulu Valisi Helmi Hasan, depremde can kaybının bildirilmediğini, yaklaşık 100 evin hasar gördüğünü teyit etti.

Vali Hasan, ağır hasarlı evlerin yeniden inşasına ve az hasarlı olanların onarılmasına yardım edileceğini belirtti.

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