Rusya fişlerini çekti: Google'a 15, Telegram'a 7 milyon ruble para cezası

Rusya’da mahkeme, yasaklı içeriklerin kaldırılmadığı gerekçesiyle Google ve Telegram’a toplam 22 milyon ruble para cezası verdi. Mahkeme, Google’ın 15 milyon ruble, Telegram’ın da 7 milyon ruble para cezası ödemesine hükmetti. Karar, daha önce benzer gerekçelerle Instagram, TikTok, Facebook ve YouTube’a yönelik yaptırımları da hatırlattı.

  • Rusya, yasaklı içeriklere erişimi engellemedikleri gerekçesiyle Google ve Telegram'a toplam 22 milyon ruble ceza verdi.
  • Google ve Telegram aleyhine açılan davalar Moskova'da görüldü.
  • Mahkeme, Google'a 15 milyon ruble, Telegram'a ise 7 milyon ruble ceza verilmesine hükmetti.
  • Instagram, TikTok ve Facebook gibi yabancı platformlara daha önce benzer cezalar verilmişti.
  • Telegram ve Google'a ait YouTube, yasaları ihlal ettiği gerekçesiyle Rusya'da tamamen engellendi.

Rusya'da Google ve Telegram'a, yasaklı bazı içeriklere erişimi engellemedikleri gerekçesiyle toplam 22 milyon ruble (yaklaşık 292 bin dolar) ceza verildi.

Google ve Telegram aleyhine açılan davalar başkent Moskova'da görüldü.

Rusya'dan Telegram ve Google'a ceza, Fotoğraflar: Takvim

MİLYONLARCA RUBLE PARA CEZASI KESİLDİ

Söz konusu platformlardaki yasaklı içerikler kaldırılmadığı için yasalara uyulmadığına kanaat getiren mahkeme, Google'ın 15 milyon ruble, Telegram'ın da 7 milyon ruble para cezası ödemesine hükmetti.

Ülkede Instagram, TikTok ve Facebook gibi çeşitli yabancı platformlara da daha önce benzer gerekçelerle para cezaları verilmişti.

Öte yandan, yasaları ihlal ettiği gerekçesiyle Telegram ve Google'a ait YouTube, Rusya'da tümüyle engellenmişti.

