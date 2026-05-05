2025 Haziran'da göreve başlamıştı: Romanya'da hükümet düştü

Romanya’da merkez sol Sosyal Demokrat Parti (PSD) ile aşırı sağcı Rumenlerin Birlik İttifakı (AUR) öncülüğünde verilen gensoru önergesi kabul edildi. Ilie Bolojan liderliğindeki hükümet 281 oyla düştü. Toplam 402 milletvekilinin katıldığı oylamada çoğunluğun “evet” oyu vermesiyle hükümet resmen düşürüldü. Cumhurbaşkanı Nicușor Dan ise sonuç ne olursa olsun ülkenin Batı yönelimini sürdüreceğini açıkladı.

ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Romanya'da Başbakan Ilie Bolojan liderliğindeki hükümet, PSD ve AUR tarafından verilen gensoru önergesiyle düşürüldü.
  • Mecliste yapılan oylamada 402 milletvekilinden 281'i gensoru lehine oy kullandı.
  • Gensoru önergesi, 'Bolojan Planı' adı verilen ekonomik politikaların durdurulması amacıyla hazırlandı.
  • Bolojan, oylama sırasında meclisten ayrıldı ve sonuç olarak hükümet düştü.
  • Romanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan, ülkenin Batı yönelimini koruyacağını belirtti.

Romanya'da merkez sol Sosyal Demokrat Parti (PSD) ve aşırı sağcı Rumenlerin Birlik İttifakı (AUR) tarafından Başbakan Ilie Bolojan liderliğindeki hükümetin düşürülmesi için yapılan gensoru oy çokluğuyla kabul edildi.

Romanya Meclisinde yapılan oylamada oturuma katılan 402 milletvekilinden 281'i gensoru için "evet" oyu kullandı.

Romanya'da hükümet düştü, Fotoğraflar: AFP

HÜKÜMET RESMEN DÜŞTÜ

Romanya'daki en büyük parti konumundaki PSD, aşırı sağcı AUR ve PACE-Öncelik Romanya tarafından meclise sunulan gensoru önergesi oy çokluğuyla kabul edildi. Böylelikle, mevcut Bolojan hükümeti düşürülmüş oldu.

Yerel medyadaki haberlerde, Bolojan'ın oylama sırasında meclisten çıktığı ifade edildi.

Gensoru önergesinin "Ekonomiye zarar veren, halkı yoksullaştıran ve devlet varlıklarını hileli satmayı amaçlayan 'Bolojan Planı' durdurulsun" başlığıyla hazırlandığı belirtildi.

Romanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan da oylamadan önce yaptığı açıklamada, sonuç ne olursa olsun ülkesinin "Batı yönelimini" koruyacağını kaydetti.

Romanya'da hükümet düştü

2025 HAZİRAN'DA GÖREVE BAŞLAMIŞTI

Romanya'da Bolojan'ın başbakanlığındaki hükümet Haziran 2025'te parlamentoda güvenoyu alarak göreve başlamıştı.

PSD, 20 Nisan'da Başbakan Bolojan'a siyasi desteğini geri çekme kararı aldığını belirtmiş, 23 Nisan'da kabinede görev alan 7 PSD'li bakan istifa etmişti. Bu adımların ardından AUR da mevcut hükümete karşı olduklarını ifade ederek, PSD ile gensoru önergesi hazırladıklarını duyurmuştu.

İsrail Sumud aktivistleri Thiago Ávila ve Seyf Ebu Kişk'i alıkoymaya devam ediyor: Avila'dan kızına duygusal Filistin mektubu
İsrail Sumud aktivistlerini alıkoymaya devam ediyor

