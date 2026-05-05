Romanya'da Başbakan Ilie Bolojan liderliğindeki hükümet, PSD ve AUR tarafından verilen gensoru önergesiyle düşürüldü.

Mecliste yapılan oylamada 402 milletvekilinden 281'i gensoru lehine oy kullandı.

Gensoru önergesi, 'Bolojan Planı' adı verilen ekonomik politikaların durdurulması amacıyla hazırlandı.

Bolojan, oylama sırasında meclisten ayrıldı ve sonuç olarak hükümet düştü.

Romanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan, ülkenin Batı yönelimini koruyacağını belirtti.

Romanya'da merkez sol Sosyal Demokrat Parti (PSD) ve aşırı sağcı Rumenlerin Birlik İttifakı (AUR) tarafından Başbakan Ilie Bolojan liderliğindeki hükümetin düşürülmesi için yapılan gensoru oy çokluğuyla kabul edildi. Romanya Meclisinde yapılan oylamada oturuma katılan 402 milletvekilinden 281'i gensoru için "evet" oyu kullandı.

Romanya'da hükümet düştü, Fotoğraflar: AFP HÜKÜMET RESMEN DÜŞTÜ Romanya'daki en büyük parti konumundaki PSD, aşırı sağcı AUR ve PACE-Öncelik Romanya tarafından meclise sunulan gensoru önergesi oy çokluğuyla kabul edildi. Böylelikle, mevcut Bolojan hükümeti düşürülmüş oldu. Yerel medyadaki haberlerde, Bolojan'ın oylama sırasında meclisten çıktığı ifade edildi. Gensoru önergesinin "Ekonomiye zarar veren, halkı yoksullaştıran ve devlet varlıklarını hileli satmayı amaçlayan 'Bolojan Planı' durdurulsun" başlığıyla hazırlandığı belirtildi. Romanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan da oylamadan önce yaptığı açıklamada, sonuç ne olursa olsun ülkesinin "Batı yönelimini" koruyacağını kaydetti.