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Dubai prensesi Şeyha Mahra'dan şaşırtıcı paylaşım! Kocasını sosyal medyadan boşadı

Dubai hükümdarının kızı, geçen yıl gösterişli bir düğünle evlendiği eşini terk ettiğini sosyal medya aracılığıyla duyurdu. Prenses, şaşırtıcı mesajına "Sevgili eşim, seni artık boşuyorum. Eski eşin" şeklinde bir not ekledi.

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Giriş Tarihi 18 Temmuz 2024, 17:12 Güncelleme 18 Temmuz 2024, 17:20
Dubai prensesi Şeyha Mahra’dan şaşırtıcı paylaşım! Kocasını sosyal medyadan boşadı

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Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Başkan Yardımcısı, Başbakanı ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Âl Mektum'un kızı Şeyha Mahra, sosyal medya platformu olan Instagram'dan şoke eden bir paylaşım yaptı.

Şeyha Mahra.Şeyha Mahra.

Prenses paylaşımında eşi Şeyh Mana'dan boşandığını duyurdu.

Şeyha Mahra, Dubai hükümdarı Şeyh Muhammed Bin Rashid El Mektum'un kızı olarak biliniyor.

Şeyha Mahra ve kocasıŞeyha Mahra ve kocası

2023'te görkemli bir düğünle evlenen çift, iki ay önce çocuk sahibi olmuştu.

Şeyha Mahra kocasından ayrıldığını duyurduğu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili eşim. Boş ol, boş ol, boş ol. Kendine dikkat et. Eski karın."

Şeyha Mahra'nın paylaşımıŞeyha Mahra'nın paylaşımı

TÜM FOTOĞRAFLARINI SİLDİ
Prenses, eşiyle çekilen tüm fotoğraflarını da sosyal medya hesabından sildi.

Prenses, daha önce de kızının fotoğrafını 'Sadece ikimiz' başlığıyla paylaşmıştı.

Şeyha Mahra ve kızı.Şeyha Mahra ve kızı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, prensesin Instagram hesabının çalınmış olabileceğini iddia ederken, Dubai yönetiminden konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi.

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