Dubai prensesi Şeyha Mahra’dan şaşırtıcı paylaşım! Kocasını sosyal medyadan boşadı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Başkan Yardımcısı, Başbakanı ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Âl Mektum'un kızı Şeyha Mahra, sosyal medya platformu olan Instagram'dan şoke eden bir paylaşım yaptı.
Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Başkan Yardımcısı, Başbakanı ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Âl Mektum'un kızı Şeyha Mahra, sosyal medya platformu olan Instagram'dan şoke eden bir paylaşım yaptı.
Prenses paylaşımında eşi Şeyh Mana'dan boşandığını duyurdu.
Şeyha Mahra, Dubai hükümdarı Şeyh Muhammed Bin Rashid El Mektum'un kızı olarak biliniyor.
2023'te görkemli bir düğünle evlenen çift, iki ay önce çocuk sahibi olmuştu.
Şeyha Mahra kocasından ayrıldığını duyurduğu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Sevgili eşim. Boş ol, boş ol, boş ol. Kendine dikkat et. Eski karın."
TÜM FOTOĞRAFLARINI SİLDİ
Prenses, eşiyle çekilen tüm fotoğraflarını da sosyal medya hesabından sildi.
Prenses, daha önce de kızının fotoğrafını 'Sadece ikimiz' başlığıyla paylaşmıştı.
Bazı sosyal medya kullanıcıları, prensesin Instagram hesabının çalınmış olabileceğini iddia ederken, Dubai yönetiminden konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi.