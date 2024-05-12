Putin’den flaş yeni kabine adımı: Savunma Bakanlığına Sergey Şoygu yerine Andrey Belousov önerisi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni hükümeti kurma çalışmaları kapsamında bakanlar için atama önerilerinde bulundu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni hükümeti kurma çalışmaları kapsamında bakanlar için atama önerilerinde bulundu.
Putin, Savunma Bakanlığı'na Sergey Şoygu'nun yerine eski Başbakan Birinci Yardımcısı Andrey Belousov'u önerdi.
Rusya Devlet Başkanı Putin, Güvenlik Konseyi Sekreteri Patruşev'i görevden alırken, yerine eski Savunma Bakanı Şoygu'yu atadı.
Putin tarafından önerilen kabine şöyle:
Savunma Bakanı: Andrey Belousov
İçişleri Bakanı: Vladimir Kolokoltsev
Dışişleri Bakanı: Sergey Lavrov
Acil Durumlar Bakanı: Aleksandr Kurenkov
Adalet Bakanı: Konstantin Çuyçenko
Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü: Sergey Narışkin
Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü: Aleksandr Bortnikov
Sayıştay Başkanı: Boris Kovalçuk
Federal Koruma Servisi: Dmitriy Koçnev