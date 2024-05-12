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Putin'den flaş yeni kabine adımı: Savunma Bakanlığına Sergey Şoygu yerine Andrey Belousov önerisi

SON DAKİKA HABERLERİ... Rusya Devlet Başkanı Putin, yeni hükümetin oluşumuna ilişkin Savunma Bakanlığına Sergey Şoygu'nun yerine eski Başbakan Birinci Yardımcısı Andrey Belousov’u önerdi. Aynı zamanda Rusya Devlet Başkanı Putin, Güvenlik Konseyi Sekreteri Patruşev'i görevden alırken, yerine eski Savunma Bakanı Şoygu'yu atadı.

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Giriş Tarihi 12 Mayıs 2024, 21:39 Güncelleme 12 Mayıs 2024, 22:36
Putin’den flaş yeni kabine adımı: Savunma Bakanlığına Sergey Şoygu yerine Andrey Belousov önerisi

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni hükümeti kurma çalışmaları kapsamında bakanlar için atama önerilerinde bulundu.

Andrey BelousovAndrey Belousov

Putin, Savunma Bakanlığı'na Sergey Şoygu'nun yerine eski Başbakan Birinci Yardımcısı Andrey Belousov'u önerdi.

Sergey ŞoyguSergey Şoygu

Rusya Devlet Başkanı Putin, Güvenlik Konseyi Sekreteri Patruşev'i görevden alırken, yerine eski Savunma Bakanı Şoygu'yu atadı.

Putin tarafından önerilen kabine şöyle:

Savunma Bakanı: Andrey Belousov

İçişleri Bakanı: Vladimir Kolokoltsev

Dışişleri Bakanı: Sergey Lavrov

Acil Durumlar Bakanı: Aleksandr Kurenkov

Adalet Bakanı: Konstantin Çuyçenko

Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü: Sergey Narışkin

Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü: Aleksandr Bortnikov

Sayıştay Başkanı: Boris Kovalçuk

Federal Koruma Servisi: Dmitriy Koçnev

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