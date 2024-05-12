Putin’den flaş yeni kabine adımı: Savunma Bakanlığına Sergey Şoygu yerine Andrey Belousov önerisi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni hükümeti kurma çalışmaları kapsamında bakanlar için atama önerilerinde bulundu.

Andrey Belousov Putin, Savunma Bakanlığı'na Sergey Şoygu 'nun yerine eski Başbakan Birinci Yardımcısı Andrey Belousov 'u önerdi.

Sergey Şoygu



Rusya Devlet Başkanı Putin, Güvenlik Konseyi Sekreteri Patruşev'i görevden alırken, yerine eski Savunma Bakanı Şoygu'yu atadı.



Putin tarafından önerilen kabine şöyle:



Savunma Bakanı: Andrey Belousov



İçişleri Bakanı: Vladimir Kolokoltsev



Dışişleri Bakanı: Sergey Lavrov



Acil Durumlar Bakanı: Aleksandr Kurenkov



Adalet Bakanı: Konstantin Çuyçenko



Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü: Sergey Narışkin



Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü: Aleksandr Bortnikov



Sayıştay Başkanı: Boris Kovalçuk



Federal Koruma Servisi: Dmitriy Koçnev