Soykırımcı İsrail'e destek veren ABD'li komedyen Jerry Seinfeld'i sahneye gömdüler! Öğrencilerden "Filistin'e özgürlük" sloganı

EŞİ JESSICA SEINFELD FONLAMIŞTI

ABD'de üniversite kampüslerinde Filistin'e destek eylemleri sürerken, geçen hafta Kaliforniya Üniversitesi, Los Angeles'ta (UCLA) bir grup İsrail yanlısı Filistin için eylem yapan gençlere saldırmıştı.

The Nation'da yer alan habere göre, İsrail yanlısı karşı protestocular milyarder Bill Ackman ve Jessica Seinfeld'in (komedyen Jerry Seinfeld'in eşi) de aralarında bulunduğu arkadaşları tarafından finanse edilen bir grup tarafından organize edildi.

Jessica Seinfeld, İsrail yanlısı UCLA eylemine yönelik bağış toplama kampanyasına GoFundMe'de 5.000 dolar bağışta bulunduğunu kendi sosyal medya hesabından paylaştı.

Seinfeld, "Dün UCLA'de olduğu gibi daha fazla müttefiki desteklemek için GoFundMe'ye bağışta bulundum. Daha fazla şehir[de eylem] planlanıyor, bu yüzden lütfen elinizden geleni yapın. Bağışlar anonimdir. Gururlu Amerikalı Yahudiler olarak ışığımızı ve sevgimizi paylaşmaya devam edeceğiz," diye yazdı.

Çarşamba günü itibariyle 93.000 dolardan fazla bağış toplayan sayfa, hafta sonundaki ilk açılışından bu yana organizatör adını ve açıklamasını da değiştirdi.