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Soykırımcı İsrail'e destek veren ABD'li komedyen Jerry Seinfeld'i sahneye gömdüler! Öğrencilerden "Filistin'e özgürlük" sloganı

ABD’deki Duke Üniversitesi'nin mezuniyet törenine konuk konuşmacı olarak katılan komedyen Jerry Seinfeld, katil İsrail’e verdiği destek nedeniyle öğrenciler tarafından protesto edildi. Öte yandan geçtiğimiz günlerde ABD’de üniversite kampüslerinde Filistin’e destek eylemleri sürerken, geçen hafta Kaliforniya Üniversitesi, Los Angeles’ta (UCLA) bir grup İsrail yanlısı Filistin için eylem yapan gençlere saldırmıştı. İsrail yanlısı karşı protestocular milyarder Bill Ackman ve Jessica Seinfeld’in (komedyen Jerry Seinfeld’in eşi) de aralarında bulunduğu arkadaşları tarafından finanse edilen bir grup tarafından organize edilmişti.

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Giriş Tarihi 12 Mayıs 2024, 23:31 Güncelleme 12 Mayıs 2024, 23:31
Soykırımcı İsrail’e destek veren ABD’li komedyen Jerry Seinfeld’i sahneye gömdüler! Öğrencilerden Filistin’e özgürlük sloganı

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ABD'deki Duke Üniversitesi'nin mezuniyet törenine konuk konuşmacı olarak katılan komedyen Jerry Seinfeld, İsrail'e verdiği destek nedeniyle öğrenciler tarafından protesto edildi.

Katil İsrail destekçisi ABD'li komedyen protesto edildi!



Bazı öğrenciler, ABD'li komedyenin konuşması sırasında tören alanını terk etti.



ABD'de üniversitelerde devam eden Gazze'ye destek protestolarına bir yenisi daha eklendi.



ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde yer alan Duke Üniversitesi'nin mezuniyet törenine konuk konuşmacı olarak katılan komedyen Jerry Seinfeld, İsrail'e verdiği destek nedeniyle protesto edildi.



Bazı öğrenciler, ABD'li komedyen Seinfeld'in konuşması sırasında "Filistin'e özgürlük" sloganı atarak tören alanını terk etti.

Bazı öğrenciler ise tören alanını terk ederken Filistin bayrağı açtı.

Törenin yapıldığı futbol sahasında tribünlerde bulunan bazı kişiler de töreni terk ederken, bazı katılımcılar ise Seinfeld'a destek vererek tezahürat yaptı. Seinfeld, protestoya rağmen konuşmasını tamamladı.



EŞİ JESSICA SEINFELD FONLAMIŞTI
ABD'de üniversite kampüslerinde Filistin'e destek eylemleri sürerken, geçen hafta Kaliforniya Üniversitesi, Los Angeles'ta (UCLA) bir grup İsrail yanlısı Filistin için eylem yapan gençlere saldırmıştı.

The Nation'da yer alan habere göre, İsrail yanlısı karşı protestocular milyarder Bill Ackman ve Jessica Seinfeld'in (komedyen Jerry Seinfeld'in eşi) de aralarında bulunduğu arkadaşları tarafından finanse edilen bir grup tarafından organize edildi.

Jessica Seinfeld, İsrail yanlısı UCLA eylemine yönelik bağış toplama kampanyasına GoFundMe'de 5.000 dolar bağışta bulunduğunu kendi sosyal medya hesabından paylaştı.

Seinfeld, "Dün UCLA'de olduğu gibi daha fazla müttefiki desteklemek için GoFundMe'ye bağışta bulundum. Daha fazla şehir[de eylem] planlanıyor, bu yüzden lütfen elinizden geleni yapın. Bağışlar anonimdir. Gururlu Amerikalı Yahudiler olarak ışığımızı ve sevgimizi paylaşmaya devam edeceğiz," diye yazdı.

Çarşamba günü itibariyle 93.000 dolardan fazla bağış toplayan sayfa, hafta sonundaki ilk açılışından bu yana organizatör adını ve açıklamasını da değiştirdi.

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