Hollanda’da Anneler Günü’nde Filistinli anneler için binlerce kişi sokaklara akın etti: Anneler soykırıma karşı





Bazı anneler, Mc Donald's, Starbucks ve Burger King şubeleri önünde Gazze'deki annelerin durumunu anlatan gösteri gerçekleştirdi. "Soykırımı durdur", "Anneleri öldürmeyi durdurun", "Herkes özgür olana kadar kimse özgür değil", "Anneler bombalara karşı" ve "Gazze'deki çocuklar geceleri gerçek canavarlardan korkuyor" dövizleri taşıyan anneler, İsrail aleyhinde slogan attı.





Yürüyüş sonrasında, İsrail tarafından Gazze'de öldürülen çocukların ve Filistinli annelerin yaşadıkları durum anlatılırken duygulu anlar yaşandı. Gösteride yapılan konuşmalarda, Filistin'deki annelerin ve çocukların da Anneler Günü'nü kutlama hakkı olduğu belirtilerek, onların bunu yapamadıkları vurgulandı.





Gösteriye kucağında bebeği ile katılan Hollandalı anne Shirley Stout, AA muhabirine, Filistin'deki annelerle dayanışma için yürüyüş yaptıklarını söyledi.





Anneler Günü'nün bayram havası içerisinde geçmesi gerektiğini belirten Stout, "Orada her gün, her saat başı en az 2 anne ölüyor. Çocuklar ölüyor ve yetim kalıyor. Evlerini ve güvenliklerini kaybettiler. Anneler orada kollarında ölü çocuklarıyla dururken biz burada nasıl kutlama yapabiliriz?" dedi.