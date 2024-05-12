SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Hollanda'da Anneler Günü'nde Filistinli anneler için binlerce kişi sokaklara akın etti: Anneler soykırıma karşı

Hollanda'da çoğunluğu kadınlardan oluşan grup, Anneler Günü'nde Gazze'deki Filistinli annelere destek amacıyla yürüyüş düzenledi. "Soykırımı durdur", "Anneleri öldürmeyi durdurun", "Herkes özgür olana kadar kimse özgür değil", "Anneler bombalara karşı" ve "Gazze'deki çocuklar geceleri gerçek canavarlardan korkuyor" dövizleri taşıyan anneler, İsrail aleyhinde slogan attı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 12 Mayıs 2024, 20:59 Güncelleme 12 Mayıs 2024, 20:59
Hollanda’da Anneler Günü’nde Filistinli anneler için binlerce kişi sokaklara akın etti: Anneler soykırıma karşı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Hollanda'da çoğunluğu kadınlardan oluşan grup, Anneler Günü'nde Gazze'deki Filistinli annelere destek amacıyla yürüyüş düzenledi.



"Anneler soykırıma karşı" adlı yürüyüşe katılmak üzere Rotterdam kentindeki Binnenrotte Meydanı'nda bir araya gelenler, daha sonra şehir merkezinden geçerek, "Anne ve çocuk" heykelinin önünde toplandı.



Çoğunluğu kadınlardan oluşan göstericiler, ellerinde kanlı kefene sarılmış bebek maketleri ile şehirde yürüyüş yaptı.



Bazı anneler, Mc Donald's, Starbucks ve Burger King şubeleri önünde Gazze'deki annelerin durumunu anlatan gösteri gerçekleştirdi.

"Soykırımı durdur", "Anneleri öldürmeyi durdurun", "Herkes özgür olana kadar kimse özgür değil", "Anneler bombalara karşı" ve "Gazze'deki çocuklar geceleri gerçek canavarlardan korkuyor" dövizleri taşıyan anneler, İsrail aleyhinde slogan attı.



Yürüyüş sonrasında, İsrail tarafından Gazze'de öldürülen çocukların ve Filistinli annelerin yaşadıkları durum anlatılırken duygulu anlar yaşandı.

Gösteride yapılan konuşmalarda, Filistin'deki annelerin ve çocukların da Anneler Günü'nü kutlama hakkı olduğu belirtilerek, onların bunu yapamadıkları vurgulandı.



Gösteriye kucağında bebeği ile katılan Hollandalı anne Shirley Stout, AA muhabirine, Filistin'deki annelerle dayanışma için yürüyüş yaptıklarını söyledi.



Anneler Günü'nün bayram havası içerisinde geçmesi gerektiğini belirten Stout, "Orada her gün, her saat başı en az 2 anne ölüyor. Çocuklar ölüyor ve yetim kalıyor. Evlerini ve güvenliklerini kaybettiler. Anneler orada kollarında ölü çocuklarıyla dururken biz burada nasıl kutlama yapabiliriz?" dedi.



Stout, "Ayağa kalkmak bizim görevimiz. Bu soykırıma karşı sesimizi duyurmak görevimizdir. Bu soykırımı finanse eden herkesi boykot etmek görevimizdir. Hepimiz insanız, hepimiz Filistinliyiz ve hepsi bizim çocuklarımız." ifadelerini kullandı.



Herkesin sesini duyurması gerektiğine işaret eden Stout, "Hepsi bizim annemiz. Bu bizim geleceğimiz. Bu onun (Stout'un kızı) geleceği. Bu çocuklarımız için. Bütün çocuklar işgal altında yaşamak yerine özgür yaşamayı hak ediyor." diye konuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis’i kabul etti! Ticarette 10 milyon dolar hedefi: Vize, göç, Gazze, Trakya masada
Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi açıklandı! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek madde madde sıraladı: Yabancı menşeli araca son!
Türk Telekom
İkinci Edanur Gezer vakası: Başakşehir’de Mısırlı iki kardeş gölette boğuldu | Acı gerçek ortaya çıktı
Canlı yayında duyurdu! Aziz Yıldırım Fenerbahçe başkanlığına aday olacak mı?
Son dakika: Kamuda 100 milyarlık tasarruf paketi için uzmanlar ne diyor? Alınacak kararlar ekonomiye nasıl yansır?
ABD’li müdür İstanbul Havalimanı’nda kıskıvrak yakalandı! Binlercesini ABD’ye kaçıracaktı! Litresi 10 milyon dolar
DEM’li Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak hakkında terör soruşturması başlatıldı!
EMEKLİYE EŞİT ZAM | Memur emeklisine %20, SSK ve Bağ-Kur’luya %25-26’yı aşması bekleniyor! Refah payı nasıl yansıtılacak?
Yunan basını Başkan Erdoğan-Miçotakis görüşmesinin en kritik anını yazdı: Gözler Ankara’da! Atina’dan gelen heyette kimler var?
Fenerbahçe’nin yıldızı Fred’den İsmail Kartal’a flaş tepki! Görenler şoke oldu
MİT’ten Irak’ta nokta operasyon: PKK’lı terörist Sedat Aksu etkisiz hale getirildi | Sözde cephane sorumlusu!
İsrail’e Refah’ta zafer değil hezimet var! ABD tel Aviv’i resmen uyardı: Hamas güçlenip dönüyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıkladı: Eğitimcilere karşı şiddet doğrudan tutuklama sebebi sayılacak
Kim Milyoner Olmak İster’de duygu dolu anlar! Depremzede Aylin’in hikayesi sonrası Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarını tutamadı
SON DAKİKA