İtalya’da gizemli ölüm! Eski Genelkurmay Başkanı Claudio Graziano evinde ölü bulundu: İntihar mı cinayet mi?

İtalya 'nın eski Genelkurmay Başkanı Claudio Graziano evinde ölü bulundu. Askeri gemiler de üreten Fincantieri şirketinin başkanı da olan 70 yaşındaki Graziano'nın bu sabah Roma'daki evinde koruması tarafından ölü bulunduğu belirtildi.

İNTİHAR MI CİNAYET Mİ?

Graziano'nun yakın zamanda eşini kaybettiği ve bu yüzden intihar etmiş olabileceği düşünülürken ölüm sebebine yönelik araştırmaların sürdüğü belirtildi.

Graziano'nun ölüm haberinin ardından, borsada işlem gören İtalyan devlet şirketi Fincantieri'nin hisselerinin yüzde 3 civarında değer kaybettiği belirtildi.

MELONİ'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, sosyal medya hesaplarından yayımladığı mesajda, "General Claudio Graziano'nun trajik vefat haberi beni şoke etti. Hayatı boyunca silahlı kuvvetlere ve devlet kurumlarına kendisini adayan, profesyonelliği ile onur kazandıran bir devlet hizmetkarı aramızdan ayrılıyor. Şahsım ve hükümetim adına ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de X hesabından yaptığı paylaşımda, Graziano'nun vefatı karşısında söyleyecek kelime bulamadığını, kendisinin Avrupa Birliği (AB) kurumlarında görev yaparken İtalya'yı hep onurlandıran bir subay olduğunu belirtti.

ORTA DOĞU'DA GÖREV YAPMIŞTI

Ordunun önde gelen subaylarından biri olarak gösterilen Graziano, daha önce Lübnan, Afganistan ve Irak'ta İtalya ordusunun yer aldığı farklı uluslararası misyonlarda da görevler üstlenmişti.

2011-2015 yıllarında İtalya Kara Kuvvetleri Komutanı olarak görev yapan Graziano, 2015-2018 döneminde Genelkurmay Başkanlığını üstlenmişti. Graziano, 2018-2022 yıllarında ise AB Askeri Komitesi'nin başkanlığını yapmıştı.

Graziano, 2022'den bu yana kruvaziyer ve askeri gemiler üreten İtalyan devlet şirketi Fincantieri'nin başkanlığını yürütüyordu.