Rusya bir kasabayı daha ele geçirdiğini duyurmuştu! Kiev hapishanelere döndü: 20 bin mahkum savaş meydanına

Ukrayna Savaşı'nda iki buçuk yıl geride kalırken cephede tansiyon yeniden yükseldi. Rusya'nın dün Harkiv bölgesindeki Berestovoye yerleşimini ele geçirdiğini duyurmasının ardından Kiev'den yeni hamle geldi.

20 BİN MAHKUM SAVAŞ MEYDANINA

Rusya bölgede ilerlemeye devam ederken cephe hattında azalan asker sayısını yükseltmek için mahkumları savaş alanına göndermeye karar verdi.

Ukrayna'nın askere alma temsilcisi Dmitry Savchenko 20 bin mahkumun savaşa gönderileceğini doğruladı.

Ukrayna ordusu mahkumları askere alıyor, Mayıs 2024

RUS AJANLARI O BÖLGELERDE

New York Times ise Rus ajanların Avrupa'nın birçok ülkesinde desteği baltalamak için sabotaj saldırısı yapmaya hazırlandığını iddia etti. Saldırıların Polonya, İngiltere ve Litvanya'da yoğunlaşacağı bildirildi.

Rus güçlerinin cumartesi günü Ukrayna'daki hipermarkete düzenlediği saldırıda ölü sayısı artıyor. Harkov kentinde inşaat malzemeleri satan ve 200 kişinin bulunduğu hipermarkete cumartesi günü düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya, yaralı sayısı 44'e yükseldi.