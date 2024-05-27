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Rusya bir kasabayı daha ele geçirdiğini duyurmuştu! Kiev hapishanelere döndü: 20 bin mahkum savaş meydanına

Rusya Ukrayna’da peş peşe ilerlemeler kaydettiğini duyurmaya devam ederken Kiev’den bölgedeki durumu gözler önüne seren bir hamle geldi. Ukrayna, hapishanedeki suçluları savaş meydanına gönderiyor. Ukrayna’nın askere alma temsilcisi Dmitriy Savchenko, 20 bin mahkumun savaşa gönderileceğini doğruladı.

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Giriş Tarihi 27 Mayıs 2024, 15:27 Güncelleme 27 Mayıs 2024, 15:53
Rusya bir kasabayı daha ele geçirdiğini duyurmuştu! Kiev hapishanelere döndü: 20 bin mahkum savaş meydanına

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Ukrayna Savaşı'nda iki buçuk yıl geride kalırken cephede tansiyon yeniden yükseldi. Rusya'nın dün Harkiv bölgesindeki Berestovoye yerleşimini ele geçirdiğini duyurmasının ardından Kiev'den yeni hamle geldi.

20 BİN MAHKUM SAVAŞ MEYDANINA

Rusya bölgede ilerlemeye devam ederken cephe hattında azalan asker sayısını yükseltmek için mahkumları savaş alanına göndermeye karar verdi.

Ukrayna'nın askere alma temsilcisi Dmitry Savchenko 20 bin mahkumun savaşa gönderileceğini doğruladı.

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RUS AJANLARI O BÖLGELERDE

New York Times ise Rus ajanların Avrupa'nın birçok ülkesinde desteği baltalamak için sabotaj saldırısı yapmaya hazırlandığını iddia etti. Saldırıların Polonya, İngiltere ve Litvanya'da yoğunlaşacağı bildirildi.

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Rusya 'Kontrol altına aldık' dedi! 11 kişi hayatını kaybetmişti: Harkiv'de tansiyon yükseliyor

Rus güçlerinin cumartesi günü Ukrayna'daki hipermarkete düzenlediği saldırıda ölü sayısı artıyor. Harkov kentinde inşaat malzemeleri satan ve 200 kişinin bulunduğu hipermarkete cumartesi günü düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya, yaralı sayısı 44'e yükseldi.

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