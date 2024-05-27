Kosova ve Malta NATO Parlamenter Asamblesi’nde! Sırbistan Cumhurbaşkanı Vuciç karşı çıkmıştı: Gözlemci konumundan ortak üyeliğe

Toplantıda yapılan oylamada kullanılan 1 "hayır", 14 "çekimser" oya karşın Kosova ve Malta , oy çokluğuyla Asamble'nin ortak üyeliğine kabul edildi.

GÖZLEMCİLİKTEN ORTAK ÜYELİĞE

Daha önce "gözlemci konumunda" olan Kosova ve Malta, ortak üyeliğe kabulleri dolayısıyla Parlamenter Asamblesi'nde bazı ek önceliklere sahip olacak.

NATO Parlamenter Asamblesinde temsilci sayısını artırabilecek iki ülke, gelecekteki karar alma mekanizmalarında da rol oynayabilecek ve belirli ek şartlarda üçüncü ülkeleri ziyaret edecek çeşitli komite heyetlerine katılabilecek.

VUÇİÇ KARŞI ÇIKMIŞTI

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, mart ayında, Kosova'nın NATO PA üyeliğine geçme girişimlerine karşı çıkmıştı.