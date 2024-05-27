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Kosova ve Malta NATO Parlamenter Asamblesi’nde! Sırbistan Cumhurbaşkanı Vuciç karşı çıkmıştı: Gözlemci konumundan ortak üyeliğe

Kosova ve Malta, NATO Parlamenter Asamblesi’nde (NATO PA) ortak üyeliğe kabul edildi. 1 “hayır” ve 14 “çekimser” oya karşı kabul edilen Kosova ve Malta, gözlemci konumundan ortak üyeliğe geçiyor.

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Giriş Tarihi 27 Mayıs 2024, 16:07 Güncelleme 27 Mayıs 2024, 16:07
Kosova ve Malta NATO Parlamenter Asamblesi’nde! Sırbistan Cumhurbaşkanı Vuciç karşı çıkmıştı: Gözlemci konumundan ortak üyeliğe

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Kosova ve Malta, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) İlkbahar Toplantısı'nda Asamble'nin ortak üyeliğine kabul edildi.

Sofya'daki NATO PA İlkbahar Toplantısı'na 32 üye ülkeden yaklaşık 400 temsilci katıldı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen NATO Parlamenter Asamblesi İlkbahar Toplantısı Genel Oturumuna katılarak konuşma yaptıNATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen NATO Parlamenter Asamblesi İlkbahar Toplantısı Genel Oturumuna katılarak konuşma yaptı

TEK HAYIR OYA KARŞI KABUL EDİLDİ

Toplantıda yapılan oylamada kullanılan 1 "hayır", 14 "çekimser" oya karşın Kosova ve Malta, oy çokluğuyla Asamble'nin ortak üyeliğine kabul edildi.

GÖZLEMCİLİKTEN ORTAK ÜYELİĞE

Daha önce "gözlemci konumunda" olan Kosova ve Malta, ortak üyeliğe kabulleri dolayısıyla Parlamenter Asamblesi'nde bazı ek önceliklere sahip olacak.

NATO Parlamenter Asamblesinde temsilci sayısını artırabilecek iki ülke, gelecekteki karar alma mekanizmalarında da rol oynayabilecek ve belirli ek şartlarda üçüncü ülkeleri ziyaret edecek çeşitli komite heyetlerine katılabilecek.

VUÇİÇ KARŞI ÇIKMIŞTI

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, mart ayında, Kosova'nın NATO PA üyeliğine geçme girişimlerine karşı çıkmıştı.

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