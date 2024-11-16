PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Macron'un korkulu rüyası geri döndü! Paris sokaklarında istifa sesleri

Fransa'da 17 Kasım 2018’de başlayan Sarı Yelekliler Hareketi 6. yıldönümü dolayısıyla yürüyüş düzenledi. Pigalle’e doğru yürüye göstericiler, “Her zaman ayaktayız asla diz çökmeyeceğiz”, “Vatandaş girişimi referandumu”, “Sarı Yelekliler Birliği” pankartları taşırken, “Macron istifa”, “Sarı Yelekliler Meydanlarda" gibi sloganlar attı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :16 Kasım 2024 , 20:32 Güncelleme Tarihi :16 Kasım 2024 , 21:21
Macron’un korkulu rüyası geri döndü! Paris sokaklarında istifa sesleri

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Fransa'da 2018 yılında başlayan Sarı Yelekliler Hareketi kapsamında yürüyüş düzenleyen göstericiler, Paris'i "Macron istifa" sloganlarıyla inletti.

FRANSA'DA SARI YELEKLİLERDEN 6. YIL YÜRÜYÜŞÜ: ʺMACRON İSTİFAʺ SLOGANLARI ATILDI (İHA)FRANSA'DA SARI YELEKLİLERDEN 6. YIL YÜRÜYÜŞÜ: ʺMACRON İSTİFAʺ SLOGANLARI ATILDI (İHA)

Fransa'da 17 Kasım 2018'de başlayan Sarı Yelekliler Hareketi 6. yıldönümü dolayısıyla yürüyüş düzenledi. Köylülerin kullandığı mazot için yapılan akaryakıt zammına karşı başlatılan ve ülke geneline yayılan Sarı Yelekliler Hareketi'nin Paris'teki yürüyüşünde önceki yıllara göre katılımın düştüğü görülse de yüzlerce kişi Louvre Müzesi'nde bir araya geldi.

FRANSA'DA SARI YELEKLİLERDEN 6. YIL YÜRÜYÜŞÜ: ʺMACRON İSTİFAʺ SLOGANLARI ATILDI (İHA)FRANSA'DA SARI YELEKLİLERDEN 6. YIL YÜRÜYÜŞÜ: ʺMACRON İSTİFAʺ SLOGANLARI ATILDI (İHA)

Pigalle'e doğru yürüye göstericiler, "Her zaman ayaktayız asla diz çökmeyeceğiz", "Vatandaş girişimi referandumu", "Sarı Yelekliler Birliği" pankartları taşırken, "Macron istifa", "Sarı Yelekliler Meydanlarda" gibi sloganlar attı.

Paris sokaklarında istifa sesleri!

FRANSA'DA SARI YELEKLİLERDEN 6. YIL YÜRÜYÜŞÜ: ʺMACRON İSTİFAʺ SLOGANLARI ATILDI (İHA)FRANSA'DA SARI YELEKLİLERDEN 6. YIL YÜRÜYÜŞÜ: ʺMACRON İSTİFAʺ SLOGANLARI ATILDI (İHA)

Konuşma yapan Sarı Yelekli gösterici, "Bu eylem şekli bitti başka bir şeye geçilmesi gerekiyor. Yapılanların hiçbir şeye yaramadığını gördük. Eylemlere başladığımızda mazot 1,30 euroydu. Şimdi ise, 1,68 euro civarında. Değişen bir şey olmadığının farkındayız" şeklinde konuştu.

FRANSA'DA SARI YELEKLİLERDEN 6. YIL YÜRÜYÜŞÜ: ʺMACRON İSTİFAʺ SLOGANLARI ATILDI (İHA)FRANSA'DA SARI YELEKLİLERDEN 6. YIL YÜRÜYÜŞÜ: ʺMACRON İSTİFAʺ SLOGANLARI ATILDI (İHA)

SARI YELEKLİLER HAREKETİ

Sarı Yelekliler Hareketi, Fransa'da akaryakıt zamları ve kötü giden ekonomik koşullara tepki olarak 17 Kasım 2018'de başlamıştı. Her Cumartesi düzenlenen yürüyüşlerde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un politikalarına karşı büyük tepki vardı.

FRANSA'DA SARI YELEKLİLERDEN 6. YIL YÜRÜYÜŞÜ: ʺMACRON İSTİFAʺ SLOGANLARI ATILDI (İHA)FRANSA'DA SARI YELEKLİLERDEN 6. YIL YÜRÜYÜŞÜ: ʺMACRON İSTİFAʺ SLOGANLARI ATILDI (İHA)

Düzenlenen yürüyüşlerde polis ile göstericiler arasında şiddet olayları yaşanmış, yüzlerce kişi yaralanırken çok sayıda kişi bazı önemli uzuvlarını kaybetmişti. Restoran ve mağazalar yağmalanmış, birçok iş yeri tahrip edilmişti. Olaylarda yüzlerce kişi gözaltına alınmıştı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Teğmenlerin kılıçlı korsan yemininde hesap vakti: Ebru Eroğlu’na ihraç talebi! İşte sebebi: Kılıç ya da slogan değil...
Ekrem İmamoğlu dev konvoyla Ahmet Türk’e gitti... İstismar mı ediyor? Kasrı Kanco Konağında kazan kazan yemekler...
Türkiye - Galler | CANLI TAKİP
MOSSAD aparatları Türkiye karşıtı panelde buluştu: PKK ile Siyonist ittifakı ağzındaki baklayı çıkardı
İzmir’de 13 yaşındaki çocuk AIDS’ten öldü | Babanın ifadesi ortaya çıktı! Cinsel istismarla mı bulaştı? Kızılay’dan açıklama geldi
Başkan Erdoğan’dan Brezilya çıkarması! G-20 Zirvesi’nde hangi başlıklar gündemde olacak? | Gazze’ye de dikkat çekecek
Jhon Arias’tan Galatasaray resti!
ABD seçimleri FETÖ’yü sarstı: iade korkusu ve takiye taktikleri! Enes Kanter hemen Donald Trump’a koştu...
ÖZEL | Beşiktaş’tan Fenerbahçeli yıldıza kanca!
İngiltere’de Avam Kamarası’nda grup seks skandalı: Başrolde eski milletvekili var
AB’nin skandal Ege ve Akdeniz haritasına Dışişleri Bakanlığı’ndan sert tepki: Bizim için yok hükmündedir
Fenerbahçe’de ilk hedef o! Mourinho’nun eski öğrencisi gelecek
Mike Tyson-Jake Paul karşılaşmasının kazananı bahis şirketleri! Netflix vurgunu televizyon kırdırdı
Narin Güran cinayetinde Enes’in kolundaki tırnak izi, ahırdaki taşın üzerinde kan lekeleri ve üfürükçü detayı ilk kez A Haber’de!
Köfteci Yusuf’un ardından ikinci skandal! Ünlü firmanın dönerinden çıkanlar mide bulandırdı
SON DAKİKA