Macron’un korkulu rüyası geri döndü! Paris sokaklarında istifa sesleri

FRANSA'DA SARI YELEKLİLERDEN 6. YIL YÜRÜYÜŞÜ: ʺMACRON İSTİFAʺ SLOGANLARI ATILDI (İHA)



Fransa'da 17 Kasım 2018'de başlayan Sarı Yelekliler Hareketi 6. yıldönümü dolayısıyla yürüyüş düzenledi. Köylülerin kullandığı mazot için yapılan akaryakıt zammına karşı başlatılan ve ülke geneline yayılan Sarı Yelekliler Hareketi'nin Paris'teki yürüyüşünde önceki yıllara göre katılımın düştüğü görülse de yüzlerce kişi Louvre Müzesi'nde bir araya geldi.