Rusya-Almanya krizinde yeni aşama: St. Petersburg Başkonsolosluğu ve Goethe merkezleri kapatılıyor
Rusya, Almanya’nın Bonn’daki Rus Başkonsolosluğu ile Berlin’deki Rus Evi’ni kapatma kararına karşılık verdi. Moskova yönetimi, Almanya’nın St. Petersburg Başkonsolosluğunun faaliyet iznini geri çekerken ülkedeki Goethe kültür merkezlerinin de kapatılacağını açıkladı. Alman diplomatlar ve merkezlerde çalışan personel için Rusya’dan ayrılma tarihleri ilan edildi.
Rusya ile Almanya arasında Leipzig/Halle Havalimanı'ndaki İHA girişimi üzerinden başlayan kriz, karşılıklı diplomatik temsilciliklerin ve kültür merkezlerinin kapatıldığı yeni bir aşamaya taşındı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Almanya'nın St. Petersburg Başkonsolosluğunun faaliyet izninin geri çekildiğini duyurdu. Karara göre başkonsolosluk, en geç 18 Eylül 2026'ya kadar bütün faaliyetlerini durduracak.
Başkonsoloslukta görevli personelin de aynı tarihe kadar Rusya topraklarından ayrılması gerekecek.
GOETHE MERKEZLERİ DE KAPATILACAK
Moskova'nın karşılık adımları diplomatik temsilcilikle sınırlı kalmadı. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Goethe adını taşıyan Alman kültür merkezlerinin ülkedeki faaliyetlerinin de durdurulacağını bildirdi.
Söz konusu merkezlerde görev yapan çalışanlara Rusya'dan ayrılmaları için 13 Eylül 2026'ya kadar süre verildi.
KARAR ALMAN MASLAHATGÜZARA BİLDİRİLDİ
Rusya'daki Alman diplomatik misyonunun başkanı Dışişleri Bakanlığına çağrılarak alınan kararlara ilişkin diplomatik notalar kendisine teslim edildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, kararın Almanya'nın Bonn'daki Rus Başkonsolosluğu ile Berlin'deki Rus Bilim ve Kültür Evi'ne yönelik adımlarına karşılık alındığı belirtildi.
Moskova yönetimi, iki ülke arasındaki gerilimin yeniden tırmanmasından Berlin'i sorumlu tutarak şu açıklamayı yaptı:
"İkili ilişkilerde yeni bir gerginlik turunu bir kez daha Alman makamlarının kışkırttığı belirtildi. Ortaya çıkacak sonuçların tüm sorumluluğu tamamen Alman hükümetine aittir."
ALMANYA BONN BAŞKONSOLOSLUĞUNU KAPATMA KARARI ALMIŞTI
Almanya yönetimi, Leipzig/Halle Havalimanı'nda patlayıcı yüklü bir İHA ile saldırı girişiminde bulunulduğu iddiası üzerine Rusya'ya karşı bir dizi tedbir açıklamıştı.
Berlin, Bonn'daki Rus Başkonsolosluğunun 18 Eylül itibarıyla kapatılacağını ve Berlin'deki Rus Evi'ne ilişkin sözleşmenin feshedileceğini duyurmuştu. Rus vatandaşlarına yönelik giriş kontrollerinin sıkılaştırılması ve Rusya'nın "gölge filosuna" yönelik baskının artırılması da açıklanan kararlar arasında yer almıştı.
LEİPZİG/HALLE KRİZİ İPLERİ GERDİ
Takvim.com.tr'nin daha önce gündeme getirdiği olayda Almanya, 4 Ağustos'ta Leipzig/Halle Havalimanı'nda Ukrayna'ya askeri malzeme taşıdığı belirtilen Antonov tipi kargo uçağının yakınında patlayıcı yüklü bir İHA bulunduğunu açıklamıştı.
Alman yetkililer, saldırı girişiminin arkasındaki izlerin Rusya'ya uzandığını iddia etmişti. Moskova ise suçlamaları reddetmiş, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Berlin'in iddialarına "Kanıtlar nerede?" sözleriyle tepki göstermişti.
Karşılıklı kapatma kararlarıyla birlikte Leipzig/Halle olayı üzerinden başlayan siyasi kriz, Moskova-Berlin hattında doğrudan diplomatik misillemeye dönüştü.