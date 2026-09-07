Başkonsoloslukta görevli personelin de aynı tarihe kadar Rusya topraklarından ayrılması gerekecek.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Almanya'nın St. Petersburg Başkonsolosluğunun faaliyet izninin geri çekildiğini duyurdu. Karara göre başkonsolosluk, en geç 18 Eylül 2026'ya kadar bütün faaliyetlerini durduracak.

Rusya ile Almanya arasında Leipzig/Halle Havalimanı'ndaki İHA girişimi üzerinden başlayan kriz, karşılıklı diplomatik temsilciliklerin ve kültür merkezlerinin kapatıldığı yeni bir aşamaya taşındı.

Söz konusu merkezlerde görev yapan çalışanlara Rusya'dan ayrılmaları için 13 Eylül 2026'ya kadar süre verildi.

KARAR ALMAN MASLAHATGÜZARA BİLDİRİLDİ

Rusya'daki Alman diplomatik misyonunun başkanı Dışişleri Bakanlığına çağrılarak alınan kararlara ilişkin diplomatik notalar kendisine teslim edildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, kararın Almanya'nın Bonn'daki Rus Başkonsolosluğu ile Berlin'deki Rus Bilim ve Kültür Evi'ne yönelik adımlarına karşılık alındığı belirtildi.

Moskova yönetimi, iki ülke arasındaki gerilimin yeniden tırmanmasından Berlin'i sorumlu tutarak şu açıklamayı yaptı:

"İkili ilişkilerde yeni bir gerginlik turunu bir kez daha Alman makamlarının kışkırttığı belirtildi. Ortaya çıkacak sonuçların tüm sorumluluğu tamamen Alman hükümetine aittir."