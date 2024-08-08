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Japonya’da 7.1 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı

Japonya’nın Miyazaki kenti açıklarında 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Japon yetkililer de Koçi ve Miyazaki eyaletleri için tsunami uyarısı yayınladı. Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

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Giriş Tarihi 08 Ağustos 2024, 11:53 Güncelleme 08 Ağustos 2024, 11:53
Japonya’da 7.1 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı

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Japonya'nın güneybatısındaki Miyazaki eyaleti açıklarında 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Japonya'da 7.1'lik deprem sonrası tsunami!

Japonya Meteoroloji Ajansından (JMA) yapılan açıklamada, ülkenin güneybatısındaki Miyazaki eyaleti açıklarında yerel saatle 16.43'te 7,1 büyüklüğünde deprem olduğu duyuruldu.

Açıklamada, depremin 30 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.

CAN YA DA MAL KAYBI VAR MI?
Japon yetkililer de Koçi ve Miyazaki eyaletleri için tsunami uyarısı yayınladı. Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

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