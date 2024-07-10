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Rus muhalif Aleksey Navalni’nin eşi Yulia Navalnaya hakkında tutuklama emri! Rusya’ya girdiği an gözaltına alınacak

Rusya, şubat ayında kaldığı hapishanede hayatını kaybeden muhalefet lideri Aleksey Navalni’nin eşi Yulia Navalnaya hakkında tutuklama kararı çıkardı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in en büyük rakibi olan merhum Navalni’nin eşi Navalnaya, eşinin işini sürdürmeye yemin etmişti. Yurtdışında yaşayan Navalnaya, Rusya’ya giriş yaptığı an tutuklanacak.

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Giriş Tarihi 10 Temmuz 2024, 09:26 Güncelleme 10 Temmuz 2024, 09:30
Rus muhalif Aleksey Navalni’nin eşi Yulia Navalnaya hakkında tutuklama emri! Rusya’ya girdiği an gözaltına alınacak

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Rusya, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en büyük rakiplerinden biri olan ve şubat ayında kaldığı cezaevinde hayatını Rus muhalif Aleksey Navalni'nin eşi Yulia Navalnaya hakkında tutuklama emri çıkardı.

NAVALNAYA'YA TUTUKLAMA EMRİ

Moskova'daki bir mahkeme, Rusya dışında yaşayan ve merhum eşini işini sürdürmeye yemin eden Navalnaya'yı "aşırılıkçı" bir gruba katılmakla suçladı. Bu da Navalnaya'nın ülkeye dönmesi halinde derhal tutuklanacağı anlamına geliyor.

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PUTİN'İN EN BÜYÜK RAKİBİ

Navalni, şubat ayında Kutup Bölgesi'ndeki hastanede hayatını kaybetmişti.

Cezaevi servisi, Navalni'nin ölüm nedeninin belirlenmediğini söylemişti. Navalni, hapishanedeki kötü muamele nedeniyle yetersiz beslenme ve diğer rahatsızlıklardan şikayetçi olduktan sonra daha önce hastanede tedavi altına alınmıştı. Navalni'nin avukatı Leonid Solovyov ise "Navalni'nin ölümü hakkında şu anda yorum yapamam ama her şey yolundaydı ve sağlıklıydı" şeklinde konuşmuştu.

Rusya'nın hapishane teşkilatı, Rus muhalefet lideri Alexei Navalni'nin hapishanede öldüğünü ve bunun muhtemelen Vladimir Putin'e atfedilebilecek siyasi bir suikast olarak görüldüğünü söylemişti. Kremlin, Navalni'nin ölüm nedeni hakkında herhangi bir bilginin bulunmadığını bildirmişti.

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