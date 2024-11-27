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Rus firari subay Putin’in nükleer sırlarını ifşa etti! Savaşın ilk günü neler oldu?

Ukrayna Savaşı’nda tansiyon yeniden yükselirken firari bir Rus subay, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sırlarını ifşa etti. İngiliz basınına konuşan firari subay, Rus ordusunda nükleer silahları koruduğunu belirtti ve savaşın ilk günlerinde üste yaşananları anlattı. Firari subayın anlattığına göre dünya nükleer savaşın eşiğinden döndü. İşte, BBC’ye konuşan firari subayın anlattıkları…

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Giriş Tarihi :27 Kasım 2024 , 13:44 Güncelleme Tarihi :27 Kasım 2024 , 13:53
Rus firari subay Putin’in nükleer sırlarını ifşa etti! Savaşın ilk günü neler oldu?

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Kiev-Moskova hattında tansiyon her geçen gün daha da yükselirken BBC'den Rusya'nın gizli nükleer üssüne ilişkin iddia geldi.

FİRARİ RUS SUBAY SIRLARI İFŞALADI

İngiliz BBC kanalı, Ukrayna Savaşı'ndan sonra ülkeden kaçan eski bir Rus nükleer kuvvetler subayıyla konuştu. Kod adı Anton olan eski subay, Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'ya tam ölçekli işgalinin gerçekleştiği gün, görev yaptığı nükleer silah üssünün tam muharebe alarmına geçirildiğini söyledi ve "Ondan önce sadece tatbikatlarımız vardı. Ancak savaş başladığı gün silahlar tamamen yerindeydi. Kuvvetleri denize ve havaya fırlatmaya ve teoride nükleer bir saldırı gerçekleştirmeye hazırdık." şeklinde konuştu.

Eski subay (L) BBC ile gizli bir yerde konuştu - kimliğini gizlemek için yüzü bulanıklaştırıldıEski subay (L) BBC ile gizli bir yerde konuştu - kimliğini gizlemek için yüzü bulanıklaştırıldı

SAVAŞIN İLK GÜNÜNDE NELER OLDU?

Anton ile gizli bir yerde buluştuğunu söyleyen BBC muhabiri Will Vernon, Anton'un Rusya'daki son derece gizli bir nükleer silah tesisinde görevli olduğunu belirtti. Anton'un anlattığı her olayın doğrulanamadığını fakat Rusya'nın o dönem yaptığı açıklamalarla örtüştüğünü belirtti.

Anton, savaşın ilk gününden itibaren muharebe alarmının verildiğini ve birliğin "üsse kapatıldığını" iddia ediyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ReutersRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Reuters

"SADECE NÜKLEER SİLAHLARI KORUYORDUK"

"Elimizdeki tek şey Rus devlet televizyonuydu" diyen eski subay "Tüm bunların ne anlama geldiğini gerçekten bilmiyordum. Görevlerimi otomatik olarak yerine getirdim. Savaşta çarpışmıyorduk, sadece nükleer silahları koruyorduk." şeklinde konuştu.

Eski Rus subay ayrıca, alarm durumunun iki ya da üç hafta sonra iptal edildiğini belirtti.

“Elimizdeki tek şey Rus devlet televizyonuydu” diyen eski subay “Tüm bunların ne anlama geldiğini gerçekten bilmiyordum. Görevlerimi otomatik olarak yerine getirdim. Savaşta çarpışmıyorduk, sadece nükleer silahları koruyorduk.” şeklinde konuştu, Reuters“Elimizdeki tek şey Rus devlet televizyonuydu” diyen eski subay “Tüm bunların ne anlama geldiğini gerçekten bilmiyordum. Görevlerimi otomatik olarak yerine getirdim. Savaşta çarpışmıyorduk, sadece nükleer silahları koruyorduk.” şeklinde konuştu, Reuters

PROFESYONEL ASKERLER, KONTROLLER, YALAN MAKİNELERİ…

Rusya'daki nükleer güçlerin çok gizli bir iç işleyişe sahip olduğunu vurgulayan Anton, "Orada çok katı bir seçim süreci var. Herkes profesyonel asker. Herkes için sürekli kontroller ve yalan makinesi testleri var. Maaşlar çok daha yüksek ve askerler savaşa gönderilmiyor. Nükleer bir saldırıyı püskürtmek ya da gerçekleştirmek için oradalar." şeklinde konuştu.

Rusya’dan nükleer savaş hamlesi! Putin yeni doktrini onayladıRusya’dan nükleer savaş hamlesi! Putin yeni doktrini onayladı
Rusya'dan nükleer savaş hamlesi! Putin yeni doktrini onayladı

Görevinin, emrindeki askerlerin nükleer üsse telefon sokmamasını sağlamak olduğunu söyleyen Anton, "Burası kapalı bir toplum, orada hiç yabancı yok. Ailenizin ziyaret etmesini istiyorsanız üç ay önceden FSB Güvenlik Servisi'ne talepte bulunmanız gerekiyor." dedi.

Görevinin, emrindeki askerlerin nükleer üsse telefon sokmamasını sağlamak olduğunu söyleyen Anton, “Burası kapalı bir toplum, orada hiç yabancı yok. Ailenizin ziyaret etmesini istiyorsanız üç ay önceden FSB Güvenlik Servisi'ne talepte bulunmanız gerekiyor.” dedi, ReutersGörevinin, emrindeki askerlerin nükleer üsse telefon sokmamasını sağlamak olduğunu söyleyen Anton, “Burası kapalı bir toplum, orada hiç yabancı yok. Ailenizin ziyaret etmesini istiyorsanız üç ay önceden FSB Güvenlik Servisi'ne talepte bulunmanız gerekiyor.” dedi, Reuters

RUSYA'NIN NE KADAR NÜKLEER BAŞLIĞI VAR?

Amerikan Bilim İnsanları Federasyonu, Rusya'nın yaklaşık 4.380 operasyonel nükleer savaş başlığı olduğunu ve bunlardan yalnızca 1.700'ünün "konuşlandırılmış" veya kullanıma hazır olduğunu iddia ediyor.

Rusya'nın nükleer doktrini, nükleer olmayan bir devlet tarafından konvansiyonel füzelerle "büyük bir saldırıya" uğraması halinde ancak "nükleer bir devletin katılımı veya desteğiyle" füze fırlatabileceğini söylüyor. Rus yetkililer, güncellenen doktrinin, savaş alanında yenilgi olasılığını "etkili bir şekilde ortadan kaldırdığını" söylüyor.

Anton, tam ölçekli savaş başladıktan kısa bir süre sonra, birliklerine çok özel yazılı yönergeler kullanarak konferanslar vermesini emreden bir "emir" aldığını söyledi.

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