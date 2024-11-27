İngiltere’de kan donduran olay! Anne bebeğini 3 yıl boyunca çekmecede sakladı

İngiltere'de, Chester Crown Court'ta kan donduran bir olay yaşandı. Çocuğunu 3 yıl boyunca eşinden ve diğer çocuklarından gizlemek için çekmecede saklayan anne tutuklandı.

Çocuğunu 3 yıl boyunca eşinden ve diğer çocuklarından gizlemek için çekmecede saklayan anne tutuklandı.

BEBEĞİNİ 3 YIL BOYUNCA ÇEKMECEDE SAKLADI

Chester Crown Court'ta, küçük çocuğun bir ziyaretçisi tarafından yatakta ağlarken bulununcaya kadar "hiç gün ışığı veya temiz hava görmediği" söylendi. Mahkemeye, annenin bebeğini Cheshire'daki evindeki bir yatak çekmecesine sakladığı ve bunu etrafındakilerden gizlediğini anlattı.

Çocuğunu 3 yıl boyunca eşinden ve diğer çocuklarından gizlemek için çekmecede saklayan anne tutuklandı.

BESLENME YETERSİZLİĞİNDEN 7 AYLIK GİBİ GÖRÜNÜYORDU

Annenin bebeğini şırıngayla beslediği fark edilirken üç yaşındaki çocuğun beslenme yetersizliği yüzünden yedi aylık bir bebek gibi göründüğü belirtildi.

SAÇLARI KEÇELEŞTİ, VÜCUDUNU DÖKÜNTÜLER SARDI

Savcılıktan Rachel Worthington mahkemeye yaptığı açıklamada, küçük çocuğun uzun süreler boyunca yiyecek verilmeden "kendi başının çaresine bakmak zorunda" bırakıldığını söyledi. Çocuğun, ayrıca divan çekmecesinde bulunmasının ardından kendi ismine tepki vermediği belirtildi.

Mahkemede, çocuğun saçlarının keçeleştiği, vücudunda döküntüler ve damağında yarık olduğu belirtildi.

ÇOCUK İSTİSMARINDAN SABIKALI

Küçük çocuğun annesi daha önce dört ayrı çocuk istismarı suçlamasını kabul etmişti.

Kadının 2020 yılının başlarından 2023 yılına kadar çocuğunu çekmecede sakladığı ve bir ziyaretçinin çocuğun ağlamasını duyup ortaya çıkardığı biliniyor.

Çocuğunu 3 yıl boyunca eşinden ve diğer çocuklarından gizlemek için çekmecede saklayan anne tutuklandı.

UTANMADAN "ÇEKMECEDE SAKLADIM" DEDİ

Eve gelen sosyal hizmet görevlisinin, annenin bebeği saklayıp saklamadığı sorusuna "Evet, çekmecede" cevabını vermesi karşısında şoke olduğu belirtildi. Mahkemeye, ihmal nedeniyle çocuğun ciddi gelişimsel sorunlar yaşadığı ve koruyucu aile bakımında olduğu söylendi.

Anne, polise verdiği ifadede, bilmeden hamile olduğunu ve çocuğu doğurduğunda "çok korktuğunu", daha sonra ise memurlara "bebeğin ailenin bir parçası olmadığını" söylediğini belirtti.