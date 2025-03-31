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Rümeysa Öztürk'ün gözaltına dair yeni detaylar ortaya çıktı! ABD basını yazdı: Nakil sırasında astım krizi geçirmiş

Amerikan polisi, gözaltına aldığı Rümeysa'ya adeta işkence yaptı. 2 bin 400 km uzağa kaçırdı. Astım krizine giren genç kıza, su bile verilmediği ortaya çıktı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :31 Mart 2025
Rümeysa Öztürk’ün gözaltına dair yeni detaylar ortaya çıktı! ABD basını yazdı: Nakil sırasında astım krizi geçirmiş

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CNN International, ABD'deki Türk PhD öğrencisi Rümeysa Öztürk'ün göçmenlik bürosu ICE'ın maskeli görevlileri tarafından götürüldüğü anlar için 'Kaçırılarak 2 bin 400 kilometre uzağa götürüldü' ve 'Nakil sırasında astım krizi geçirdi' bilgilerini paylaştı. İşte CNN'in o haberi:

Bir öğrenci, doktora için geldiği ABD'de Gazze konusunda fikrini yazıya döktü. Hakaret yoktu, ötekileştirme hiç yoktu. Ancak fikri nedeniyle önce ajanlar tarafından zorla alıkonuldu.

Ardından maskeli ajanlar Öztürk'ü kelepçeledi ve kollarından tutarak sürükledi. Bir dakika sonra Öztürk, bir SUV'ye bindirildi. Massachusetts'ten Louisiana'nın Alexandria kentine götürüldü. Yolculuğun bir bölümü SUV'la geri kalanı uçakla yapıldı. 20 saatin üzerinde süren yolculuk boyunca Rümeysa Öztürk'e bir kez su bile verilmedi. Astım krizine giren Rümeysa'yı hiç umursamayan ajanlar, Amerikan adalet sisteminin çökmesinin önünü açtı. Avukatla görüşmesine bile izin verilmedi."

HARVARD SKANDALI
Bir skandal da Amerikan Harvard Üniversitesi'nde yaşandı. Eğitim kurumunun Ortadoğu Çalışmaları Merkezi'nin başında bulunan Türk öğretim görevlisi Prof. Dr. Cemal Kafadar ve yardımcısı Rosie Bsheer, Gazze'yi destekledikleri gerekçesiyle görevlerinden alındı. Bu duruma da büyük tepki oluştu. Harvard yetkilileri, konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçınırken, Washington Post bu kararın skandal olduğuna dikkat çekti.

Türk öğrenci Rümeysa Öztürk astım krizi geçirmiş! ABD basını yazdı: Gözaltına dair şoke eden detaylar ortaya çıktıTürk öğrenci Rümeysa Öztürk astım krizi geçirmiş! ABD basını yazdı: Gözaltına dair şoke eden detaylar ortaya çıktı
Türk öğrenci Rümeysa Öztürk astım krizi geçirmiş! ABD basını yazdı: Gözaltına dair şoke eden detaylar ortaya çıktı
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