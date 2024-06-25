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Ruanda'da seçim izdihamı! Seçim kampanyasında yaşanan izdihamda 1 kişi öldü onlarca kişi yaralandı

Ruanda’da seçim kampanyasında izdiham çıktı. Mevcut Devlet Başkanı Paul Kagame’nin de aralarında yer aldığı 500’den fazla aday seçim hazırlıklarına devam ederken Paul Kagame'nin seçim kampanyası sırasında meydana gelen izdihamda 1 kişi hayatını kaybetti, 37 kişi ise yaralandı.

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Giriş Tarihi 25 Haziran 2024, 15:44 Güncelleme 25 Haziran 2024, 15:44
Ruanda’da seçim izdihamı! Seçim kampanyasında yaşanan izdihamda 1 kişi öldü onlarca kişi yaralandı

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Ruanda'da 15 Temmuz'da düzenlenecek olan devlet başkanı ve milletvekili seçimlerinin kampanya etkinliğinde izdiham meydana geldi. 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 37 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

SEÇİM KAMPANYASINDA İZDİHAM

Yeni dönem için de aday olan Devlet Başkanı Paul Kagame'nin düzenlediği seçim kampanyasında izdiham yaşandı.

BİR ÖLÜ 37 YARALI

Ruanda'nın Rubavu bölgesinde meydana gelen izdihamda 1 kişi hayatını kaybetti, 37 kişi ise yaralandı. Yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu ve tedavilerinin hastanede sürdüğü bildirildi.

500'DEN FAZLA ADAY YARIŞIYOR

300'den fazla sivil toplum gözlemcisinin görevlendirildiği seçim için propaganda çalışmaları resmi olarak 22 Haziran'da başladı.

Yaklaşık 9 milyon seçmenin oy kullanacağı seçimlerde 80 sandalyeli meclis için 500'den fazla aday yarışacak.

1998'den bu yana Ruanda Yurtsever Cephesi Partisinin genel başkanlığını yapan Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame, yapılacak seçimlerde 4'üncü kez aday oldu.

Muhalif adaylardan Diane Rwigara'nın başkanlık seçimlerinde aday olmasına izin verilmezken Kagame'ye karşı Demokratik Yeşiller Parti adayı Frank Habineza ve bağımsız Philippe Mpayimana yarışacak.

İnsan hakları örgütleri ise seçimlerin adil, şeffaf ve özgür yürütülmesi çağrısı yaptı.

Ruanda'da 2015'te yapılan tartışmalı bir referandumla devlet başkanları için iki dönemlik anayasal sınır kaldırılmıştı.

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