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Katil İsrail tepkisi büyüyor! İrlanda gelecek yıl da Eurovision'da yer almayacağını duyurdu

Gazze’de yaşanan insani krize ve dehşet verici can kayıplarına tepki gösteren İrlanda, Eurovision kararıyla gündeme oturdu. Kamu yayıncısı RTE, İsrail’in varlığı ve Gazze’deki sivil kayıplar nedeniyle katılımın haklı gösterilemeyeceğini belirterek yarışmayı bir kez daha boykot edeceklerini açıkladı.

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Katil İsrail tepkisi büyüyor! İrlanda gelecek yıl da Eurovision'da yer almayacağını duyurdu

İsrail'in katılımcılar arasında yer alması nedeniyle 2026 yılı Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmayan İrlanda, Gazze'de yaşananlara işaret ederek gelecek yıl da yarışmada yer almayacağını duyurdu.

İrlanda, 2027'de de Eurovision'da yer almayacak. (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)İrlanda, 2027'de de Eurovision'da yer almayacak. (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

TUTUM DEĞİŞMEDİ

İrlanda kamu yayıncısı RTE'den yapılan yazılı açıklamada, yarışmaya katılım konusundaki tutumun gelecek yıl için de değişmediği ifade edildi.

Katil İsrail tepkisi büyüyor! İrlanda gelecek yıl da Eurovision'da yer almayacağını duyurdu-3

İNSANİ KRİZ GÖZ ÖNÜNE ALINDI

Açıklamada, "RTE, Gazze'de devam eden ve dehşet verici boyutlara ulaşan can kayıpları ile çok sayıda sivilin hayatını riske atmaya devam eden insani kriz göz önüne alındığında, İrlanda'nın yarışmaya katılımının haklı gösterilemeyeceğini düşünüyor." ifadeleri kullanıldı.

Katil İsrail tepkisi büyüyor! İrlanda gelecek yıl da Eurovision'da yer almayacağını duyurdu-4

GAZETECİLERİN GAZZE'YE ERİŞİMİNİN ENGELLENMESİNE DUYULAN DERİN ENDİŞE

RTE açıklamada ayrıca uluslararası gazetecilerin Gazze'ye erişiminin hala engelleniyor olmasından duyulan derin endişeyi de vurguladı.

Katil İsrail tepkisi büyüyor! İrlanda gelecek yıl da Eurovision'da yer almayacağını duyurdu-5

ÇEŞİTLİ ÜLKELERDEN KATILMAMA KARARI

İsrail'in Eurovision katılımcıları arasında yer alması nedeniyle 2026 yılında da aralarında İrlanda'nın da bulunduğu bir grup ülke yarışmaya katılmama kararı almıştı.

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