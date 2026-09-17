İsrail'in katılımcılar arasında yer alması nedeniyle 2026 yılı Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmayan İrlanda, Gazze'de yaşananlara işaret ederek gelecek yıl da yarışmada yer almayacağını duyurdu.

İrlanda kamu yayıncısı RTE'den yapılan yazılı açıklamada, yarışmaya katılım konusundaki tutumun gelecek yıl için de değişmediği ifade edildi.

İNSANİ KRİZ GÖZ ÖNÜNE ALINDI

Açıklamada, "RTE, Gazze'de devam eden ve dehşet verici boyutlara ulaşan can kayıpları ile çok sayıda sivilin hayatını riske atmaya devam eden insani kriz göz önüne alındığında, İrlanda'nın yarışmaya katılımının haklı gösterilemeyeceğini düşünüyor." ifadeleri kullanıldı.