Katil İsrail tepkisi büyüyor! İrlanda gelecek yıl da Eurovision'da yer almayacağını duyurdu
Gazze’de yaşanan insani krize ve dehşet verici can kayıplarına tepki gösteren İrlanda, Eurovision kararıyla gündeme oturdu. Kamu yayıncısı RTE, İsrail’in varlığı ve Gazze’deki sivil kayıplar nedeniyle katılımın haklı gösterilemeyeceğini belirterek yarışmayı bir kez daha boykot edeceklerini açıkladı.
İsrail'in katılımcılar arasında yer alması nedeniyle 2026 yılı Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmayan İrlanda, Gazze'de yaşananlara işaret ederek gelecek yıl da yarışmada yer almayacağını duyurdu.
TUTUM DEĞİŞMEDİ
İrlanda kamu yayıncısı RTE'den yapılan yazılı açıklamada, yarışmaya katılım konusundaki tutumun gelecek yıl için de değişmediği ifade edildi.
İNSANİ KRİZ GÖZ ÖNÜNE ALINDI
Açıklamada, "RTE, Gazze'de devam eden ve dehşet verici boyutlara ulaşan can kayıpları ile çok sayıda sivilin hayatını riske atmaya devam eden insani kriz göz önüne alındığında, İrlanda'nın yarışmaya katılımının haklı gösterilemeyeceğini düşünüyor." ifadeleri kullanıldı.
GAZETECİLERİN GAZZE'YE ERİŞİMİNİN ENGELLENMESİNE DUYULAN DERİN ENDİŞE
RTE açıklamada ayrıca uluslararası gazetecilerin Gazze'ye erişiminin hala engelleniyor olmasından duyulan derin endişeyi de vurguladı.
ÇEŞİTLİ ÜLKELERDEN KATILMAMA KARARI
İsrail'in Eurovision katılımcıları arasında yer alması nedeniyle 2026 yılında da aralarında İrlanda'nın da bulunduğu bir grup ülke yarışmaya katılmama kararı almıştı.