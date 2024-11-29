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Kripto girişimci Justin Sun duvara bantlı muzu yedi! 6.2 milyon dolara satın almıştı

2019’da viral olan duvara bantlanmış “Komedyen” adlı muz eserini satın alan kripto girişimcisi Justin Sun, muzu yedi. 6.2 milyon dolar karşılığında bir muz, bir rulo bant, orijinallik sertifikası ve eserin nasıl kurulacağına dair talimatlar satın alan Sun, onlarca gazeteci ve etkili ismin önünde muzunu yedi.

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Giriş Tarihi :29 Kasım 2024 , 12:35 Güncelleme Tarihi :29 Kasım 2024 , 12:35
Kripto girişimci Justin Sun duvara bantlı muzu yedi! 6.2 milyon dolara satın almıştı

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Duvara bantlanmış muz, gündemden düşmüyor. Kripto para girişimcisi Justin Sun, duvara bantlanmış bir muzun yer aldığı bir sanat eserine 6,2 milyon dolar harcadıktan sonra verdiği sözü, meyveyi yiyerek yerine getirdi.

Kripto para girişimcisi Justin Sun 6.2 milyon dolara satın aldığı muzu yedi, AFP Kripto para girişimcisi Justin Sun 6.2 milyon dolara satın aldığı muzu yedi, AFP

DUVARA BANTLANMIŞ MUZU YEDİ

Sun, Hong Kong'un en pahalı otellerinden birinde, eserini "ikonik" olarak nitelendiren ve kavramsal sanat ile kripto para birimi arasında paralellikler kuran bir konuşma yaptıktan sonra, onlarca gazeteci ve etkili ismin önünde bir muz yedi.

Kripto para girişimcisi Justin Sun 6.2 milyon dolara satın aldığı muzu yedi, AFP Kripto para girişimcisi Justin Sun 6.2 milyon dolara satın aldığı muzu yedi, AFP

Duvara bantlanmış muz, gündemden düşmüyor. Kripto para girişimcisi Justin Sun, duvara bantlanmış bir muzun yer aldığı bir sanat eserine 6,2 milyon dolar harcadıktan sonra verdiği sözü, meyveyi yiyerek yerine getirdi.

Kripto para girişimcisi Justin Sun 6.2 milyon dolara satın aldığı muzu yedi, AFP Kripto para girişimcisi Justin Sun 6.2 milyon dolara satın aldığı muzu yedi, AFP

"DİĞER MUZLARDAN DAHA GÜZEL"

Sun, muzun tadına baktıktan sonra "Diğer muzlardan çok daha güzel" dedi.

İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan'ın "Komedyen" adlı kavramsal eseri, geçen hafta New York'ta Sotheby's müzayede evinde satışa sunuldu. Müzayedeye Sun'ın da aralarında bulunduğu yedi kişi katıldı.

Cuma günü etkinliğe katılanlara hatıra olarak birer rulo koli bandı ve birer muz verildi.

6.24 MİLYON DOLARA SATILDI

İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan'ın "Komedyen" isimli duvara bantlanmış muz eseri, New York müzayedesinde 6,24 milyon dolara satıldı.

İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan’ın “Komedyen” isimli duvara bantlanmış muz eseri, New York müzayedesinde 6,24 milyon dolara satıldı, Takvim ekran görüntüsüİtalyan sanatçı Maurizio Cattelan’ın “Komedyen” isimli duvara bantlanmış muz eseri, New York müzayedesinde 6,24 milyon dolara satıldı, Takvim ekran görüntüsü

Kripto girişimcisi Justin Sun, Takvim ekran görüntüsüKripto girişimcisi Justin Sun, Takvim ekran görüntüsü

İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan’ın “Komedyen” isimli duvara bantlanmış muz eseri, New York müzayedesinde 6,24 milyon dolara satıldı, Takvim ekran görüntüsüİtalyan sanatçı Maurizio Cattelan’ın “Komedyen” isimli duvara bantlanmış muz eseri, New York müzayedesinde 6,24 milyon dolara satıldı, Takvim ekran görüntüsü

35 CENT'LİK MUZ, ROLO BANT VE SERTİFİKA

Sotheby's'te sergilenen muzun o gün sadece 35 cent'e satın alındığı bildirildi.

Kazanan teklifi, Sotheby's Çin ofisinden Jen Hua, Çin doğumlu kripto girişimcisi Justin Sun adına verdi. Duvara bantlı muz, müzayede evi tarafından belirlenen prim ile birlikte 6.2 milyon dolara satıldı.

Sun, 6.2 milyon dolar karşılığında bir muz, bir rulo bant, orijinallik sertifikası ve eserin nasıl kurulacağına dair talimatlar alacak.

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